UDMR anunta ca CCR a decis ca este constitutionala legea privind folosirea limbii maghiare si in spitale si centre sociale

Actul normativ, care instituie obligativitatea folosirii limbii materne si in spitalele si centrele de asistenta sociala din localitatile unde populatia minoritara depaseste 20%, dar include si un nou prag alternativ, de cel putin 5.000 de persoane, a fost contestat la CCR de catre PNL, PMP si USR, dupa ce a fost votat in unanimitate in Camera Deputatilor."UDMR saluta decizia CCR, de a respinge in unanimitate contestatia depusa de PNL, PMP si USR. Unul din mesajele transmise prin acest raspuns se refera la faptul ca proiectul nostru de act normativ garanteaza egalitate in fata legii, nu este discriminatoriu, iar obiectiile partidelor de opozitie sunt ireale", a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, miercuri, dupa decizia CCR.Kelemen mai spune ca schimbarea brusca de atitudine a partidelor de opozitie demonstreaza ca acestea nu dau dovada de deschidere si de respect fata de minoritatile nationale, desi se folosesc adesea de acesti termeni in retorica pe care o adopta in aparitiile publice. Presedintele UDMR a mai spus ca este regretabil ca, prin gestul lor de a contesta proiectul de lege, PNL si PMP se intorc impotriva valorilor aceleiasi familii europene din care fac parte."Prin acest caz s-a demonstrat, din nou, ca maghiarii din Romania pot conta numai pe fortele proprii cand este vorba despre aspecte care vizeaza in mod direct comunitatea. Iar UDMR poate avea numai un singur partener: comunitatea maghiara din Transilvania", a spus Kelemen Hunor.Potrivit acestuia, dupa decizia CCR actul normativ ar urma sa fie promulgat de presedinte.Legea a fost adoptata de Camera Deputatilor in unanimitate, pe 11 aprilie. Inclusiv 52 de deputati PNL au votat proiectul, iar unul se afla in sala, dar nu si-a exprimat nicio optiune. Presedintele PNL, Raluca Turcan, a votat si ea proiectul. Din partea PMP, toti cei 15 parlamentari prezenti au votat "pentru".Actul normativ prevede ca in unitatile administrativ-teritoriale unde populatia minoritara este de cel putin 20%, in spitale si centrele de asistenta sociala vor fi asigurati cunoscatori ai limbilor minoritatilor nationale. Totodata, este introdus si un prag alternativ, de minimum 5.000 de cetateni ai minoritatilor pentru ca spitalele si centrele de asistenta sa angajeze cunoscatori ai limbii materne respective."Aceasta reglementare depaseste cadrul asigurat minoritatilor nationale si este de natura a institui un criteriu discriminatoriu inclusiv fata de cetatenii romani de alte etnii. In plus, contrar jurisprudentei Curtii Constitutionale, proiectul de lege nu prevede sursele de finantare necesare punerii in aplicare a acestuia. Mentionam cu acest prilej ca actualul cadru legislativ in vigoare privitor la minoritatile nationale asigura un grad de protectie ridicat al acestora in raport cu exigentele europene in materie, fata de care PNL si-a adus contributia de-a lungul timpului", a sustinut PNL.