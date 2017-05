Liviu Dragnea: Maine s-ar putea sa intarzii la receptia de la Cotroceni, caut o scutire ceva sa motivez

"Maine s-ar putea sa intarzii la receptia de la Cotroceni, caut acum o scutire ceva sa motivez. Intentionez, daca reusim, sa terminam lucrarile in plenul reunit in timp util, pentru ca, din pacate, din cauza lipsei unor colegi de-ai nostri, niste hotarari ale Parlamentului au fost anulate. Eu ieri, si aseara, si azi dimineata, am vorbit la telefon personal cu aproape toti senatorii PSD, cu exceptia a doi dintre ei, si maine vreau sa fim cu totii acolo. Dupa ce dezbatem toate proiectele de legi de pe ordinea de zi, regulamente, comisia de ancheta parlamentara...", a spus Liviu Dragnea, intrebat daca va participa la receptia de Ziua Europei, organizata joi de presedintele Klaus Iohannis.De asemenea, intrebat daca joi va fi luat in discutie si raportul privind revocarea lui Misu Negritoiu de la sefia ASF si daca exista un inlocuitor pentru acesta, Dragnea a afirmat: "Din cate stiu eu raportul este in plen si va fi supus la vot. (...) Imediat, nu. Maine vom vota vicepresedintele ASF pe asigurari, este cel mai important lucru".Dragnea a precizat ca, daca joi trece raportul pentru vacantarea postului de presedinte al ASF, intr-o perioada foarte scurta PSD va veni si cu o propunere.Deputatii si senatorii reuniti in sedinta de plen comun nu au reusit, marti, din cauza lipsei de cvorum, sa se pronunte asupra numirii unui nou presedinte al Autoritatii Nationale in Telecomunicatii si revocarii lui Misu Negritoiu din functia de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara. Cele doua subiecte figurau pe ultimele pozitii ale ordinii de zi a plenului comun, insa lipsa de cvorum a determinat suspendarea sedintei plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a fost suspendata.