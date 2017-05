Traian Basescu: Multumesc lui Dumnezeu ca Dragnea s-a dezis de problema gratierii. Romania are nevoie de o gratiere larga

"In ceea ce ma priveste multumesc lui Dumnezeu ca Dragnea cu tot cu PSD s-au dezis de problema gratierii pentru ca asta imi va permite sa o sustin de pe o pozitie independenta pentru ca Romania are nevoie de o gratiere. O pozitie de politician care intelege care este situatia din sistemul nostru de justitie, din sistemul penitenciar si mai ales care intelege sa contribuie la repararea unor erori care s-au facut odata cu intrarea in vigoare a noului Cod Penal", a declarat Traian Basescu.Liderul PMP a precizat ca nu sunt erori pe care sa si le asume singur pentru ca noul Cod penal a fost scris de "o intreaga panoplie de mari profesori univeristari bine platiti cu bani de la Banca Mondiala"."Codul penal a si stat 3 ani in Parlament, intr-o comisie condusa de domnul procuror Ponta", a afirmat Basescu.Seful PMP a mai spus ca a promulgat Codul penal, insa nu avea o echipa care sa il poata analiza, subliniind ca "pedepsele penale in Romania sunt orientate catre distrugerea omului" si ca liderul PSD urmareste "sa isi elibereze omologii, cei de tip ferma de porci, domenii de vanatoare sau TelDrum"."Asta este o politica penala pe care nu ne-o mai putem asuma. Iar eu, cel care a facut sa devina foarte puternice institutiile de forta si bine am facut, imi asum ca obiectiv de politician in opozitie si partea cealalta, adica sistemul penal sa aiba ca principal obiectiv recuperarea oamenilor (...) Eu nu cer partidului, este prematur ca partidul sa se angreneze pentru respectarea drepturilor fundamentale, dar imi asum sa continui acest subiect, iar cand partidul va considera ca poate sa ii aduca si beneficii, deocamdata nu ii aduce, nu are decat sa se angajeze si partidul in treaba acesta (...) Dragnea vrea sa isi elibereze omologii, cei de tip ferma de porci, domenii de vanatoare sau TelDrum", a spus Basescu.El a tinut sa puncteze ca "gratierea nu este pentru Udrea". "Udrea a primit 6 ani, gratierea este pana la 3 ani, nu are nicio legatura una cu alta. Romania are nevoie de o gratiere larga care sa tina cont in primul rand de categoriile care pot fi recuperate pentru societate, o noua lege a executarii pedepselor care sa valorifice pe timpul perioadei de detentie capacitatea si pregatirea profesionala a celor incarcerati (...) Gratiere, gratiere, dar banii trebuie recuperati. Eu cred ca ar trebui sa votam impotriva Legii gratierii la Camera Deputatilor", a mai spus Basescu.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca social-democratii trebuie sa se gandeasca serios daca Legea gratierii mai este "oportuna", el lansand astfel "un ultim apel" la Guvern si la ministrul Justitiei, Tudorel Toader sa prezinte, intr-un termen rezonabil, daca proiectul si alte masuri anuntate ca proiecte legislative pot rezolva problema din penitenciare."Asa cum am spus si in campanie si dupa alegeri, eu si colegii mei am mai spus o data in plenul CExN - prioritatea noastra o reprezinta punerea in aplicare a programului de guvernare asa cum a fost prezentat in campanie, nu gratierea faptelor de coruptie. Nu am avut astazi discutii despre sanctiuni, niste pedepse membrilor din Comisia juridica a Senatului, dar nici nu puteam lasa ca astfel de gesturi sa fie asumate, pentru ca pe noi ne intereseaza ca ceea ce am prezentat romanilor sa fie aplicat si sa fie toata lumea constienta ca acele obiective sunt prioritatea noastra", a afirmat Liviu Dragnea.Liderul PSD a sustinut ca le-a cerut colegilor sa se gandeasca daca Legea gratierii mai este oportuna sau nu."Indiferent de argumentele aduse atat in sedinta cat si in spatiul public, eu am ridicat aceasta problema colegilor mei - sa ne gandim serios in perioada urmatoare daca aceasta lege a gratierii mai este oportuna. Pentru ca, din pacate, s-a plecat in elaborarea acestei legi de la problemele din penitenciare si de la conditiile de detentie din Romania si eventual se incearca sa se rezolve alte probleme pe care le are sistemul de justitie si despre care se vorbeste de luni de zile, poate de ani de zile in Romania. Intr-adevar, se vorbeste de o perioada de timp de abuzurile unor procurori, de niste decizii discutabile ale unor judecatori, despre influente, presiuni din partea unor institutii asupra unui judecator, despre necesitatea adoptarii unei legi a raspunderii magistratilor, dar cu precizarea ca trebuie clarificate aceste raspunderi dar completat si cu protectie pentru judecatori in fata unor eventuale presiuni sau influente", a explicat presedintele Camerei Deputatilor.El a mai precizat ca se discuta despre "imperfectiunile definirii unor infractiuni, despre posibilitatea diversificarii modului in care se executa pedepsele", dar toate aceste teme nu pot fi rezolvate de legea gratierii."In aceste conditii, trebuie sa ne gandim serios daca aceasta lege mai este oportuna. In acest context fac in continuare un ultim apel la Guvern, la Ministerul Justitiei, sa ne prezinte intr-un termen rezonabil daca legea gratierii si alte masuri sau propuneri pe care le-au anuntat ca si proiecte legislative pot rezolva problema din penitenciare. Doar aceasta lege nu rezolva problema care a generat", a completat Liviu Dragnea.