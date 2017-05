Pedepsele pentru braconaj, majorate de la trei la sapte ani de inchisoare de Comisia pentru mediu din Camera Deputatilor

"Plecand de la o realitate incontestabila privind diminuarea fondului piscicol atat pe raurile interioare, cat si pe Dunare, Lunca si Delta Dunarii, precum si la Marea Neagra ca efect al braconajului, existenta multor specii de pesti fiind periclitata, in special sturionii de pe Dunare si Delta, Comisia a hotarat modificarea art. 65, lit.a) in sensul inaspririi regimului sanctionator pentru fapte ce constau in pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, precum si folosirea armelor de foc in scopul omorarii pestilor sau altor vietuitoare acvatice. Daca pe actuala reglementare aceste fapte reprezinta infractiuni si se sanctioneaza cu pedeapsa inchisorii de la sase luni la trei ani, in noua redactare pedepsele au fost majorate de la trei la sapte ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioada cuprinsa intre un an si trei ani", a declarat Remus Borza, presedintele comisiei, citat intr-un comunicat.Acesta face apel la institutiile statului cu atributii de control sa ia masuri in ceea ce priveste "sanctionarea mai ferma si combaterea acestui flagel care constituie una dintre cele mai grave amenintari la adresa exploatarii durabile a resurselor acvatice vii si a biodiversitatii".Comisia pentru Mediu a respins proiectul de lege care legaliza, in limita a maximum 10% din captura, pescuitul comercial pe raurile interioare, pe Dunare, in Lunca si Delta Dunarii retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea resurselor acvatice vii sub dimensiunea minima legala.Comisia a modificat legea in sensul de a permite pescuitul comercial al pestelui sub dimensiunea minima legala, retinerea la bord, transbordarea, descarcarea si comercializarea resurselor acvatice vii daca reprezinta maximum 5% din captura, exclusiv pentru pescuitul la Marea Neagra.Comisia a respins totodata propunerea legislativa privind suspendarea activitatii de pescuit pe raurile interioare pentru o perioada limitata de timp in vederea regenerarii resurselor acvatice vii.Comisia pentru Mediu din Camera Deputatilor a dezbatut marti cinci proiecte de legi si propuneri legislative privind modificarea si completarea OUG 23/2008 care reglementeaza pescuitul si acvacultura.Aceste propuneri vizeaza, pe de-o parte transpunerea in legislatia interna a legislatiei europene, care stabileste noua politica comuna in domeniul pescuitului la nivel comunitar si pe de alta parte cresterea gradului de absorbtie a Fondului European pentru Pescuit si Afaceri Maritime, prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2010-2020, intarirea rolului administrativ al Agentiei pentru Pescuit si Acvacultura si clarificarea regimului juridic al terenurilor preluate de la Agentia Domeniilor Statului (ADS), crearea cadrului juridic intern pentru finalizarea si concesionarea terenurilor pe care sunt amplasate amenajarile piscicole.Unul din obiectivele politicii comune europene pentru conservarea stocurilor de peste din perioada 2015-2020 este de a adopta o abordare prudenta care recunoaste impactul activitatilor umane asupra tuturor componentelor ecosistemului si a mediului acvatic fragil si stabilirea unor limite sustenabile de captura care sa asigure continuitatea capturilor de peste pe termen lung.