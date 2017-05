Serban Nicolae despre inlocuirea de la sefia Comisiei juridice: "Nu are cum sa fie o bucurie, nu am gresit cu nimic. Poate ideile mele in materie de justitie nu corespund cu cele oficiale ale partidului"

"Pentru mine nu are cum sa fie vreo mare bucurie, eu consider ca nu am gresit cu nimic. Dar, repet, nu am obtinut aceste functii prin concurs, nu am fost cel mai bun dintre cei 67 de senatori PSD si dintre membrii Comisiei juridice din partea PSD. Din punctul meu de vedere, eu m-am exprimat si m-am comportat public la vederea si a colegilor si a societatii, a fost un act de incredere din partea partidului, nu mai exista, nu este nicio suparare", a spus Nicolae, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD.El a adaugat ca nu-si da seama daca se poate vorbi despre un conflict intre el si Liviu Dragnea. "Nu stiu, nu-mi dau seama. Domnul Dragnea a repetat de mai multe ori faptul ca nu exista o chestiune personala, nu are un conflict cu mine, nu-i o sanctiune ce s-a decis", a raspuns Nicolae, la intrebarile pe aceasta tema.Nicolae a precizat ca discutiile au fost lungi si a clarificat fata de colegi faptul ca nu a existat nicio intelegere cu Traian Basescu sau o strategie de comunicare cu Liviu Dragnea."Discutiile au fost lungi, nu are rost sa le reiau acum. Am spus ceea ce am spus intotdeauna, nu a fost practic nimic nou. Am mai clarificat inca o data de fata cu toti colegii faptul ca nu a existat niciun fel de intelegere intre mine si domnul Dragnea, strategie de comunicare, de testare a pietei, de testare a reactiilor si alte aberatii de genul asta si, de asemenea, ca nu am adoptat niciun fel de amendament al lui Basescu. Tot ceea ce s-a adoptat erau amendamente pe care le-am propus eu", a explicat Serban Nicolae.In opinia sa, inlocuirea de la conducerea grupului parlamentar "a fost un fel de consecinta, un fel de retragere a increderii in general".Intrebat daca i s-a cerut sa renunte la functii, Nicolae a spus: "Nu, a fost asa o discutie, o perceptie cum ca teoretic as putea si eu sa iau o asemenea initiativa, numai ca am spus tuturor colegilor ca, din punctul meu de vedere, nu am gresit cu nimic nici fata de Liviu Dragnea, nici fata de partid"."S-a explicat ca nu e vorba de sanctiuni, e asa un fel de act politic, banuiesc ca decizie politica. Nu ma leg cu lanturi de vreo functie. Ma cunoasteti suficient de bine, patru ani de zile in mandatul precedent am fost senator fara niciun fel de functie, membru in comisia de petitii, nu e vreo suferinta", a adaugat senatorul PSD.El a mai spus ca ramane in Comisia juridica, deocamdata. "Dar, trebuie sa ma lamuresc, poate e greseala mea, ideile mele in materie de justitie nu corespund cu cele oficiale ale partidului. Deocamdata nu mi s-a reprosat ca as fi incalcat programul de guvernare pentru justitie', a mentionat Nicolae.