Cum si-a schimbat radical Liviu Dragnea pozitia fata de gratiere: in ianuarie o cerea imperativ, azi o respinge

Prioritatea PSD o reprezinta aplicarea programului de guvernare asa cum a fost prezentat in campanie, nu gratierea faptelor de coruptie

Membrii Comisie Juridice din Senat nu au avut mandat de la partid sa sustina gratierea faptelor de coruptie, au fost si pozitii publice ale mele, care din pacate nu au fost respectate

Eu am ridicat aceasta problema sa ne gandim serios daca aceasta lege a gratierii mai e oportuna

S-a plecat de la conditiile de detentie si se incearca sa se rezolve alte probleme pe care le are sistemul de justitie. Intr-adevar, se vorbeste de abuzurile unor procurori, de niste decizii discutabile ale unor judecatori, influente, presiuni ale unor institutii asupra unor judecatori, despre necesitatea adoptarii unei legi a raspunderii magistratilor (...) , despre imperfectiunea definirii unor infratiuni, despre diversificarea modului de executare a pedepselor, dar toate aceste teme nu pot fi rezolvate prin legea gratierii

Poate eventual rezolva o parte din efecte, dar nu cauze. Trebuie sa ne gandim serios daca aceasta lege mai e oportuna. Fac un ultim apel la Guvern si la ministerului Justitiei, sa prezinte intr-un termen rezonabil daca legea gratierii poate rezolva problema din penitenciare

Pe mine ma intereseaza personal cum va iesi legea de la Senat, atunci cand va ajunge la Camera Deputatilor nu ii voi da drumul pana cand nu voi fi convins ca face parte dintr-un pachet care rezolva o problema

Daca in cateva luni de zile, adica probabil pana la vara, Romania nu intreprinde si nu initiaza un pachet de masuri printre care si legea gratierii, de aceasta amenda (presupusa amenda CEDO - n.red.) nu scapam (24 ianuarie, Antena 3, citata de Agerpres)

Acei oameni condamnati pentru furturi foarte mici "pentru a-si hrani copiii" ar trebui sa fie gratiati

Pe langa declaratiile de azi, Dragnea a impus in conducerea partidului schimbarea lui Serban Nicolae din fruntea Comisiei Juridice a Senatului si de la conducerea grupului senatorial PSD. Serban Nicolae propusese o serie de amendamente si sustinuse alte amendamente depuse de Traian Basescu la proiectul Legii Gratierii, amendamente puternic contestate pentru ca veneau in sprijinul coruptilorReamintim ca, la inceputul anului, ministrul Florin Iordache a pus in dezbatere publica doua proiecte de OUG - pentru gratiere si, respectiv, pentru modificarea Codului Penal. HotNews.ro scria la 18 ianuarie ca Dragnea se numara printre marii beneficiari ai ambelor proiecte de ordonanta de urgenta . I se aplica atat gratierea, cat si dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu. Proiectul de gratiere prevedea ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la cinci ani inclusiv, indiferent de modalitatea de executare, inclusiv pedeapsa primita de inchisoare cu suspendare primita de Dragnea in dosarul fraudarii referendumului. Al doilea proiect de OUG aducea dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, ceea ce facea ca Dragnea sa scape de aceasta acuzatie din dosarul angajarilor fictive de la Directia Copilului (dosar aflat acum in instanta).