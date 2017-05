Liviu Dragnea, despre plafonarea indemnizatiilor pentru mame: Lia Olguta a primit o mustrare verbala / Asa cum a fost prezentata pana acum, nu pot fi de acord

"Iarasi s-a comunicat foarte prost. Degeaba ne spun noua in spatele usilor inchise ca sunt indemnizatii uriase care trebuie plafonate. Nu au explicat public, sa fie sanatosi. S-a comunicat foarte prost", a spus seful PSD, la finalul unei reuniuni a Comitetului Executiv National al social-democratilor, adaugand ca, spre exemplu, nu stie cate astfel de "mega-indemnizatii" se acorda in prezent.Dragnea a avertizat ca PSD nu mai "accepta" sa afle de la televizor despre astfel de initiative" si a subliniat ca "orice alta initiativa pe langa programul de guvernare trebuie discutata foarte serios in partid".Intrebat daca a fost sanctionata Lia Olguta Vasilescu pentru aceasta comunicare defectuoasa, Liviu Dragnea a raspuns: "A fost doar o mustrare verbala, sper sa nu se mai intample"."Au capatat un obicei prost. Sunt buni ministri, dar comunica doar efectele, uitand sa comunice ceea ce a determinat acea masura. E job-ul dumneai si al guvernului sa le prezinte, deocamdata", a adaugat seful PSD.Chestionat daca personal sustine sau nu plafonarea indemnizatiilor, Dragnea a precizat ca "subiectul nu se inchide azi", insa "asa cum a fost prezentat nu pot fi de acord"."Trebuie sa prezinte guvernul de ce sustine aceasta masura,daca nu sunt serioase, nu sunt de acord", a comentat acesta.