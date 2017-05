Cristian Ghinea, dupa ce s-a inscris in Platforma Romania 100 a lui Ciolos: USR trebuie sa aduca laolalta toate fortele reformiste

"Mandru sa fac parte si din aceasta echipa. UNIUNEA pentru Salvarea Romaniei trebuie sa aduca laolalta toate fortele reformiste. Doar impreuna putem reusi!", a scris deputatul USR, pe contul lui de Facebook Dacian Ciolos si mai multi fosti ministri din guvernul sau au lansat ONG-ul Platforma Romania 100 , potrivit unui comunicat de presa. Ciolos anunta ca cetatenii se pot inscrie in miscarea sa pe site-ul www.ro100.ro.Platforma Romania 100 e definita in comunicatul citat drept "o miscare cetateneasca, deschisa, activa, care are ca obiective transformarea mediului civic si politic romanesc si atingerea adevaratului potential de dezvoltare a Romaniei". Miscarea va functiona ca o platforma on-line si va fi organizata in comunitati de participare sociala, civica si de imbunatatire a politicilor publice, intr-o prima etapa, potrivit comunicatului de presa. In perioada urmatoare, miscarea va prezenta public temele strategice si campaniile pe care intentioneaza sa le promoveze in anii urmatori.Pe pagina platformei, la sectiunea "Echipa" apar mai multi membri si parlamentari USR, printre care Cristian Ghinea, Catalin Drula, Ionut Mosteanu, Tudor Pop, Claudiu Nasui.Cristian Ghinea a anuntat recent ca nu va candida al sefia USR ci doar pentru un post in Biroul National.