Ciolos isi lanseaza ONG-ul Platforma Romania 100. In echipa apar membri USR si PNL

Platforma Romania 100 e definita in comunicatul citat drept "o miscare cetateneasca, deschisa, activa, care are ca obiective transformarea mediului civic si politic romanesc si atingerea adevaratului potential de dezvoltare a Romaniei". Miscarea va functiona ca o platforma on-line si va fi organizata in comunitati de participare sociala, civica si de imbunatatire a politicilor publice, intr-o prima etapa, potrivit comunicatului de presa. In perioada urmatoare, miscarea va prezenta public temele strategice si campaniile pe care intentioneaza sa le promoveze in anii urmatori.Printre membrii fondatori se numara Vlad Voiculescu, Dragos Pislaru, Dragos Tudorache si Alin Mituta.Pe pagina platformei, la sectiunea "Echipa" apar mai multi membri si parlamentari USR, printre care Cristian Ghinea, Catalin Drula, Ionut Mosteanu, Tudor Pop, Claudiu Nasui.Tot in echipa mai apare si Hildegard Brandl, parlamentar PNL.De remarcat ca fotografia de pe pagina principala a portalului prezinta un instantaneu de la unul dintre mitingurile anti-OUG 13 din februarie.