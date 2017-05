Primarul general Gabriela Firea a apelat la ajutorul unui fost ministru al lui Ciolos

infiintarea Autoritatii de Transport Metropolitan Bucuresti – Ilfov,

introducerea de benzi de circulatie cu prioritate pentru transportul public pe o distanta de 25 km,

modernizarea retelei de mijloace de transport in comun prin achizitia de 100 troleibuze, 500 de autobuze, dintre care 300 electrice si 300 de tramvaie. Proiectul mai presupune si modernizarea, extinderea infrastructurii de tramvai (41 km cale dubla) si reabilitarea a aproximativ 1800 de statii,

constructia de parcari de tip Park & Ride la punctele cheie de intrare in oras,

constructia de parcari subterane,

amenajarea infrastructurii utilitare pentru biciclete (piste de biciclete si locuri de parcare pentru biciclete), precum si extinderea sistemului de inchiriere biciclete (bike-sharing),

crearea de noi zone cu prioritate pentru pietoni si biciclisti in centrul orasului, concomitent cu modernizarea spatiul urban public,

se vor imbunatati conditiile de accesibilitate pentru persoane cu mobilitate redusa, se vor realiza pasaje pietonale subterane,

va fi imbunatatit sistemul de management al traficului.

In 3 februarie 2017, in perioada masivelor proteste fata de guvernul Grindeanu si PSD,ii acuza pe tehnocrati de manipulari. Primarul general anunta atunci pe Facebook ca a semnat o petitie de sustinere a guvernului Grindeanu. "Eu am semnat! Semneaza si tu daca tii la Romania, la Constitutie, la respectarea votului romanilor din 11 decembrie, la o guvernare prin care oamenii sa traiasca mai bine in tara lor.".In acest timp, fostul ministru tehnocrat al Fondurilor Europene din guvernarea Ciolos, Aura Raducu, lucra la Planul de Mobilitate Urbana al Primariei Bucuresti si al judetului Ilfov.Aura Raducu, la dezbaterea Primariei Municipiului BucurestiAura Raducu, la dezbaterea Primariei Municipiului Bucuresti"Aprobarea planului trena de ani intregi si Aura Raducu a fost rugata sa explice in Consiliul General de ce este necesar. Deocamdata, nu a fost incadrata pe vreo functie", au mai spus sursele.In schimb, in data de 8 martie 2017, Aura Raducu a participat la o dezbatere organizata de Primaria Bucuresti, privind Planul de Mobilitate Urbana Durabila, fostul ministru din cabinetul Ciolos fiind prezentat drept membru al unui grup de lucru pentru mobilitate urbana, alaturi de viceprimarul general Aurelian Badulescu (PSD)." - anunta Primaria Capitalei, intr-un comunicat oficial, in 8 martie 2017.Aura Raducu a explicat atunci ca ea a coordonat din partea Bancii Europeene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) realizarea acestui plan de mobilitate, alaturi de planurile de mobilitate ale altor orase."Planul de Mobilitate Urbana Durabila este o inovatie pentru Romania, este un document strategic, un document de planificare a transportului, care nu a mai fost facut pana acum. Acest plan a fost elaborat in 2014 – 2015, fiind finalizat de BERD si transmis Primariei Capitalei la sfarsitul lunii mai – inceputul lunii iunie 2016. In luna ianuarie am primit avizul de mediu pentru acest document si speram sa-l vedem aprobat cat mai repede. Acest plan s-a facut in conformitate cu Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriala si este parte din planul de dezvoltare urbana" - spunea Raducu la dezbaterea primariei, potrivit comunicatului.Reamintim ca Aura Raducu a ocupat functia de ministru al Fondurilor Europene in Guvernul Ciolos, demisionand dupa 5 luni de mandat, la cererea premierului de atunci. "Având în vedere nemulţumirile domnului prim-ministru legate de obiectivele pe termen scurt privind activitatea mea, la cererea domniei sale, îmi depun demisia din funcţia de ministru al fondurilor europene. Regret că nu am avut şansa de a duce la bun sfârşit acţiunile propuse", arata Aura Raducu intr-un comunicat oficial.Aura Raducu, la dezbaterea Primariei Municipiului BucurestiRevenind la Planul de Mobilitate Urbana Durabila, prin acest document Bucurestiul ar trebui sa acceseze fonduri europene de pana la 220 de milioane de euro, din care 150 de milioane de euro pentru transportul public de persoane, insa de-a lungul timpului au existat anumite constrangeri administrative: neidentificarea unei unitati de implementare a programului, precum si statutul operatorului public de transport bucurestean, RATB, de regie autonoma, in loc de societate comerciala in proprietatea primariei.