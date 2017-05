Liderii PSD, convocati in sedinta Comitetului Executiv National. Schimbarea lui Serban Nicolae de la sefia Comisiei juridice, pe ordinea de zi

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat luni, la Parlament, ca in CExN va propune sanctiuni pentru presedintele Comisiei juridice, senatorul Serban Nicolae, iar daca va constata ca nu mai are autoritate in partid, va pleca sa se apuce de pescuit "in mod profesionist"."Daca nu mai am autoritate in partid, o sa vad, o sa plec si o sa ma apuc de pescuit in mod profesionist. Pe mine m-a interesat ca acele amendamente sa nu fie adoptate. Vreau sa discutam transparent in Comitetul Executiv asta, ca li s-a spus ca e in regula cu acel amendament. Cand au vazut pozitia mea si-au dat seama ca de fapt nu era informatie corecta", a precizat liderul PSD.Liderii PSD vor propune schimbarea lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei juridice din Senat, in urma pozitiei acestuia cu privire la gratierea faptelor de coruptie, au declarat, pentru News.ro, surse din conducerea PSD.Potrivit surselor social-democrate, presedintele PSD, Liviu Dragnea, doreste schimbarea lui Serban Nicolae de la sefia Comisiei juridice, dupa ce acesta nu a tinut cont de opiniile sale cu privire la gratierea faptelor de coruptie, fapt ce a generat proteste de strada.Sursele News.ro au precizat ca exista mai multi social-democrati care sunt nemultumiti de activitatea lui Serban Nicolae, motiv pentru care, in cadrul sedintei Comitetului Executiv National, se va propune schimbarea acestuia de la conducerea Comisiei juridice.Printre numele vehiculate in PSD sa preia sefia Comisiei juridice a Senatului se afla si cel al lui Robert Cazanciuc, unul din cei cinci social-democrati din comisie.Un alt punct de pe ordinea de zi a CExN il constituie atitudinea deputatului PSD Nicolae Bacalbasa care, in cadrul sedintei plenului reunit de marti, a lansat un atac dur la adresa opozitiei, el spunand despre o colega parlamentar caruia nu i-a rostit numele ca face fractura "daca mai da cu labele", afirmatia sa fiind urmata de gesturi obscene.Si presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reactionat in urma iesirii deputatului social-democrat, spunand ca va reprezenta subiect de discutie in cadrul CExN, in conditiile in care nu este in regula sa existe astfel de iesiri obscene in Parlament, unde parlamentarii "nu sunt pe persoana fizica"."Da, nu este prima data, l-am rugat personal, este un om pe care il respect pentru tot ceea ce a facut si pentru ceea ce face, dar l-am rugat personal sa nu mai aiba astfel de iesiri, pentru ca acolo nu suntem pe persoana fizica", a afirmat presedintele social-democratilor.Chestionat daca Nicolae Bacalbasa va fi sanctionat, liderul PSD a spus ca aceasta chestiune va fi stabilita in CExN. ¬Nu stiu, vom discuta, dar nu este in regula, adica nu este prima data si nu e-n regula. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din tara, nu numai membrii de partid, ci si oameni care ne sustin si nu e in regula. De ce trebuie sa dam noi tot felul de astfel de ocazii?¬, a conchis Liviu Dragnea.Liderii social-democrati vor mai discuta si despre alegerile locale partiale din 11 iunie, care constituie un subiect ¬important¬ pentru partid.