Grindeanu spune ca a transmis Holzindustrie Schweighofer ca prevederile Codului silvic trebuie respectate

Chestionat ce l-au intrebat reprezentantii Holzindustrie Schweighofer si ce le-a transmis, Grindeanu a precizat ca le-a transmis trei lucruri. "O data - sa se respecte Codul silvic adoptat de catre Parlamentul Romaniei anul trecut (...), pentru ca acolo avem (...) acele cote de 30% (...). In al doilea rand, provenienta lemnului - e valabil pentru toata lumea, nu doar pentru acea companie - trebuie sa fie una legala si dovedita. Nu trebuie sa fie provenienta ilegala a materiei prime, in cazul nostru a lemnului. Si trei - i-am indemnat pe cei din aceasta industrie sa tina legatura si sa aiba un dialog foarte bun cu ONG-urile din acest domeniu, sa ia seama de anumite cazuri pe care ONG-urile le ridica, sa incerce in perioada imediat urmatoare sa explice anumite actiuni, poate care n-au fost explicate foarte bine, sa fie extrem de transparenti in toate actiunile pe care le fac", a afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres. Premierul Grindeanu a prezentat marti, la Viena, la o masa rotunda organizata de Camera Economica a Austriei, masurile luate de Guvern menite sa incurajeze mediul de afaceri si dezvoltarea economica, punctand scaderea TVA de la 20% la 19%, limitarea birocratiei si reducerea cu 102 a numarului de taxe si tarife. "Suntem una dintre cele mai profitabile piete pentru Austria din aceasta regiune a Europei. Faptul ca multe dintre companiile austriece s-au dezvoltat atat de bine in Romania, este o poveste de succes care se datoreaza managementului dumneavoastra, dar si conditiilor prietenoase din tara noastra pentru mediul de afaceri", a declarat premierul, potrivit unui comunicat al guvernului remisPresedintele Camerei Economice a Austriei, Christoph Leitl a felicitat Guvernul de la Bucuresti pentru cresterea economica record inregistrata de Romania, ceea ce da "incredere si bunastare cetatenilor".In primul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, productia industriala s-a majorat cu peste 5%, comertul cu amanuntul a crescut cu aproape 7%, serviciile pentru populatie cu 5,6%, iar serviciile pentru intreprinderi cu 9%.De asemenea, Christoph Leitl a subliniat ca Austria se afla pe primul loc in ceea ce priveste formarea profesionala a tinerilor si a aratat disponibilitatea de a oferi expertiza Romaniei in acest domeniu.La evenimentul organizat de Camera Economica a Austriei au mai participat, din partea Guvernului, ministrul Economiei, Mihai Tudose, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall si ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu.Premierul Sorin Grindeanu se afla astazi in vizita la Viena, unde a avut o intrevedere cu Christian Kern, cancelarul Austriei si a participat la masa rotunda organizata de Camera Economica a Austriei. In cursul acestei zile, prim-ministrul va avea intalniri cu reprezentanti ai companiilor austriece si cu guvernatorul landului Austria Inferioara, Johanna Mikl-Leitner.