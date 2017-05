Catalin Predoiu anunta pe Facebook ca se retrage din cursa pentru sefia PNL/ Predoiu, in aprilie: Nu ma retrag

! Cu cat mai mult vorbesc ei mincinos despre presupusa mea retragere din cursa, cu atat mai ferma e hotararea mea sa candidez ca sa castig competitia! Mesaj catre "prieteni": nu va mai cheltuiti resursele cu inchipuiri si vise!"

"​Am inteles ca simplii membri PNL isi doresc succesul partidului dobandit prin lupta politica cu PSD, isi doresc profesionalism si promovarea valorilor in partid, transparenta si democratie interna, europenism si bunastare pentru romani. Am inteles in acelasi timp ca ceea ce ofer eu pentru functia de Presedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizatii... Pentru proiectul propus de mine pentru sefia PNL, acum nu se poate!", a scris Predoiu pe Facebook. Prim-vicepresedintele PNL Catalin Predoiu comenta insa pe 22 aprilie, tot pe pagina sa de Facebook, zvonurile privind o posbila retragere a sa din cursa pentru presedintia PNL, in ceea ce numeste un "mesaj catre suporterii si prietenii mei": "Ignorati, va rog, intoxicarileDragi prieteni, am informat acum cateva minute membrii BPN PNL privind faptul ca am luat hotararea sa nu depun o motiune in cadrul Congresului PNL din 17 iunie.In ultimele sase luni am efectuat un demers serios si am vizitat din nou o mare parte din organizatiile PNL. Am tinut discursuri, am participat la intalniri si am stat de vorba direct cu sute de membri PNL, cu liderii lor, informali sau sefi de organizatii, am purtat discutii cu parlamentari, primari si lideri nationali. Am urmarit cu atentie preparativele Congresului si respectarea statutului pentru o competitie cinstita.Am inteles ca simplii membri PNL isi doresc succesul partidului dobandit prin lupta politica cu PSD, isi doresc profesionalism si promovarea valorilor in partid, transparenta si democratie interna, europenism si bunastare pentru romani.Am inteles in acelasi timp ca ceea ce ofer eu pentru functia de Presedinte al PNL nu coincide vederilor liderilor de organizatii. Din pacate, multi si-au fixat optiunile prin semnatura in alb, fara ca textul vreunei motiuni sa fie redactat inca. Un om politic trebuie sa fie realist, cu picioarele pe pamant. Politica este arta posibilului intr-un context dat. Pentru proiectul propus de mine pentru sefia PNL, acum nu se poate!Ca membru PNL, voi continua sa militez pentru valorile si proiectele cuprinse in Programul de Guvernare PNL "Recladirea Nationala", adoptat de PNL in 2015.Multumesc tuturor celor care, multi sau putini, mi-au stat alaturi, m-au incurajat si m-au sprijinit! Faptul ca si ei au fost de acord cu mine cu privire la aceasta hotarare, imi da certitudinea ca este cel mai corect gest pentru PNL, pentru simplificarea lucrurilor in Congres, imi da puterea sa continui mai departe, fara oprire, pana in ziua succesului.