Cartel Alfa: Suntem nemultumiti de inexistenta unei grile de salarizare pentru personalul din administratia publica locala

Secretarul general din cadrul confederatiei Cartel Alfa, Petru Dandea, a declarat marti, la finalul discutiilor din Comisia de munca a Camerei Deputatilor pe baza proiectului de lege a salarizarii unitare, ca sindicalistii sunt nemultumiti de inexistenta unei grile de salarizare pentru personalul din administratia publica locala, astfel ca stabilirea veniturilor pentru acestia ramane la discretia ordonatorului de credit, informeaza News.ro.





"Am discutat la nivelul presedintilor celor doua comisii de munca problema inexistentei unei grile de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar din administratia publica locala. Este adevarat ca in proiectul de lege o asemenea grila nu se regaseste, asta ne nemultumeste, pentru ca, in aceste conditii, stabilirea salariilor pentru cei care lucreaza in administratia publica locala ramane la discretia ordonatorului de credit, adica a primarului sau consiliului local. Noi credem ca un asemenea mod de stabilire a salariilor nu este corect si legea ar trebui sa aiba o grila pentru administratie publica locala. Credem ca in comisia de la Senat propunerea noastra de grila va fi adoptata. In aceste conditii ar mai fi o singura solicitare, ca totusi in stabilirea efectiva a salarizarii si incadrarii la nivelul unitatilor din administratia publica locala sa existe o consultare prealabila cu organizatiile sindicale cand aceasta operatiune are loc", a precizat Petru Dandea.





Chestionat daca ar putea recurge la proteste, asa cum anunta profesorii si angajatii Ministerului de Finante, Petru Dandea a precizat ca ei "sprijina orice propunere care nu distruge principiile legii care trebuie sa stea in picioare".





"Noi dorim sa avem aceasta lege pentru a elimina inechitatile care exista in domeniul salarizarii din adminstratia publica in prezent. Sunt salariati care practic au aceeasi raspundere si care fac aceeasi munca sunt platiti la salari de trei ori diferenta, deci sprijinim orice propunere a colegilor din sistemul public care nu distruge insa principiile proiectului de lege", a completat Petru Dandea.





Presedintele Comisiei de munca, deputatul PSD Adrian Solomon, a afirmat, la randul sau, ca ceea ce nu este precizat in lege se refera la cuantumurile salariilor si coeficientii.





"Grila exista ca si ierarhie de functii, stabilita prin lege, anexa 8, ceea ce nu sunt precizate acolo nu sunt cuantumurile salariilor, coeficientii. Daca doresc, pot face o propunere si o sa vedem impreuna cu ministerul si cu ceilalti factori de decizie daca este oportuna. Ceea ce au cerut organismele reprezentative ale comunelor, municipiilor, oraselor si judetelor, a fost sa lase o latitudine mai mare sau o marja de decizie la nivel local, pentru ca de asta e principiul autonomiei locale. Cerem autonomie locala, avem legi care prevad lucrurile astea, dar cand sa-l punem pe primar sa decida sau pe presedintele de CJ, il incadreaza niste grile centralizate, ANFP-ul ii face concursurile de promovare si asa mai departe", a precizat Adrian Solomon.





Deputatul SPD a mai spus ca intelege "spaimele sindicatelor", pentru ca s-au intamplat abuzuri.





"Si poate ca anumite prevederi trebuie clarificate inca din faza aceasta de dezbateri, tocmai pentru a elimina arbitrariul, pentru a elibera aceasta tensiune care cred ca e la nivelul intregului aparat functionaresc. Cred ca orice primar sau presedinte care vrea sa faca ceva in comunitatea sa are nevoie si de aparatul sau propriu care sa fie de partea sa. (...) Am discutat sa se decida in interiorul sindicatelor care este varianta cea mai corecta, marja aceasta intre salariul minim si salariul viceprimarului cred ca este destul de incapatoare sa fie si salarii mari si salarii rezonabile, dar, daca doresc pentru fiecare functie in parte, sa vina cu propunerile, unde ar vedea ei ca si coeficienti incadrata fiecare functie", a explicat Adrian Solomon.