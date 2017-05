Liviu Dragnea despre Nicolae Bacalbasa: L-am rugat personal sa nu mai aiba astfel de iesiri

Intrebat daca in cadrul CExN-ului se va discuta si despre iesirea nervoasa a lui Nicolae Bacalbasa din cadrul plenului reunit, liderul PSD a raspuns afirmativ: "Da, nu este prima data, l-am rugat personal, este un om pe care il respect pentru tot ceea ce a facut si pentru ceea ce face, dar l-am rugat personal sa nu mai aiba astfel de iesiri, pentru ca acolo nu suntem pe persoana fizica."Liviu Dragnea a mai spus ca PSD nu a castigat alegerile pe astfel de manifestari: "Cand am facut listele, am facut listele unui partid care a castigat alegerile cu un scor foarte mare, beneficiind de increderea tuturor. Nu am castigat alegerile pe astfel de manifestari si pe baza unuia sau altuia, ci ca partid, si o sa discutam si subiectul asta."Intrebat si daca Nicolae Bacalbasa va fi sanctionat, liderul PSD a spus ca aceasta chestiune va fi stabilita in CExN: "Nu stiu, vom discuta, dar nu este in regula, adica nu este prima data si nu e-n regula. Am primit foarte multe telefoane de la colegi din tara, nu numai membrii de partid, ci si oameni care ne sustin si nu e in regula. De ce trebuie sa dam noi tot felul de astfel de ocazii?"Deputatii Nicolae Bacalbasa (PSD) si Corneliu Bichinet (PMP) au purtat un dialog suburban de la tribuna parlamentului, la o ora dupa ce presedintele Klaus Iohannis a sustinut un discurs prilejuit de Ziua Europei. Mai intai, Bacalbasa a luat cuvantul si s-a referit la Raluca Turcan ca "Gurgan, Curcan", apoi i s-a adresat unei deputate din sala spunandu-i "da cu labele, vezi ca faci fractura". Deputatul PSD i s-a adresat si lui Bichinet, care vorbise inaintea sa, si i-a spus ca Vasluiul este celebru pentru violuri si discursuri bune. Replica lui Bichinet - "Ati trecut de multe ori stimate domnule scriitor prin judetul Vaslui si nu v-a stricat nimeni rozeta."