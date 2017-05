USR va ataca la Curtea Constitutionala proiectul de lege al executarii pedepselor: "o gratiere mascata"

Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. USR si PNL au votat impotriva, dar nu putut modifica rezultatul votului dat de coalitia majoritara formata din PSD, ALDE si UDMR, se arata intr-un comunicat de presa.Prin modificarea Legii executarii pedepselor, detinutii vor primi un beneficiu de sase zile care se vor considera executate la o perioada de 30 de zile petrecute in conditii de detentie improprii, in timp ce USR a sustinut varianta beneficiului de trei zile acordate la 30 de zile in conditii improprii (varianta Guvrenului - n.r.), deoarece perioada de sase zile este mult prea mare, considera USR.Potrivit acestora, este excesiva cresterea beneficiului in zile considerate executate, de la 20% la 25% pentru munca remunerata, de la 25% la 33% pentru munca neremunerata si de la 33% la 50% pentru munca pe timp de noapte."Acest proiect de lege prevede posibilitatea de a cumpara zile executate de pedeapsa, ceea ce este imoral si periculos. De asemenea, se va crea o discriminare bazata pe avere: detinutii care au situatie materiala buna sau o familie care sa ii sustina vor putea sa renunte mai usor la salariul pentru munca prestata, fata de un detinut fara sustinere sau fara familie", a explicat deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor.In plus, instituirea obligativitatii impusa autoritatilor din penitenciare de a acorda detinutilor unele recompense, fara a putea decide de la caz la caz, in functie de situatia concreta, nu este justificata. Mai mult, printre aceste recompense, sunt enumerate unele care nu pot fi acordate simultan, ci doar alternativ, textul propus avand carente din punctul de vedere al tehnicii legislative."Formula propusa de PSD este incorecta pentru ca nu tine cont de situatia individuala a fiecarui detinut, ceea ce va conduce la situatii inechitabile, in care unii detinuti care beneficiaza de conditii bune de detentie se vor bucura de acelasi beneficiu ca si detinutii cazati in conditii mult mai proaste. PSD urmareste doar noi modalitati de a-si scapa membrii si clientela politica de executarea pedepselor la care au fost condamnati pentru furtul sistematic din banii publici", a declarat deputatul USR Silviu Dehelean, celalalt membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor.USR considera ca actuala putere se foloseste in cel mai pervers mod de situtia disperata a unora dintre detinutii din inchisorile romanesti, fara a avea niciun interes real pentru rezolvarea problemelor semnalate de CEDO, incheie comunicatul. Proiectul de lege privind executarea pedepselor si masurile privative de libertate al Guvernului a fost votat marti de plenul Camerei Deputatilor, cu o serie de modificari fata de legea in vigoare (Legea 254/2013) si fata de forma propusa de guvern. Printre noutati se numara reducerea pedepselor executate in conditii necorespunzatoare cu cate 6 zile la fiecare 30 din zile, precum si posibilitatea detinutilor care muncesc de a isi "cumpara", cu remuneratia primita, reducerea zilelor de executat din pedeapsa. Camera Deputatilor a fost decizionala, legea merge la promulgare la presedintele Iohannis.