Turcan, despre redefinirea familiei: PNL va incerca sa faca amendamente si la Senat

Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, marti, ca liberalii vor depune amendamente la proiectul de revizuire a Constitutiei pentru redefinirea familiei si la Senat, astfel incat sa garanteze intemeierea familiei si sa clarifice institutia casatoriei, relateaza News.ro. Raluca Turcan s-a abtinut la votul din Camera Deputatilor asupra initiativei de revizuire a Constitutiei. Majoritatea grupului liberal a votat insa in favoarea proiectului.





"Vom incerca sa facem amendamente pe textul initiativei cetatenesti astfel incat sa definim foarte clar cat de mult poate fi sprijinita familia prin Constitutia Romaniei si sa incurajam garantarea intemeierii familiei prin Constitutia Romaniei, sa clarificam si institutia casatoriei, iar daca aceste amendamente nu vor fi acceptate probabil ca unii senatori vor vota, asa cum s-a intamplat si la Camera Deputatilor, pentru referendumul si initiativa cetateneasca cu textul propus de ei, altii probabil ca se vor abtine", a declarat Turcan.





Ea a spus ca cetatenii au dreptul suveran de a initia referendum pe aceasta tema, iar parlamentarii au dreptul de a opera modificari.





"Cred ca in acest demers ar fi trebuit sa existe o deschidere spre dialog din partea celor care au sustinut referendumul, printre care ma numar si eu, si cei care considera ca textul in sine poate sa fie mai bun. Cred ca trebuie mult mai multa precautie atunci cand printr-un entuziasm generalizat se incearca niste formule mai radicale care blocheaza acte normative in vigoare", a mai spus Turcan.





Presedintele interimar al PNL a aratat ca exista trei legi prin care familia este definita ca relatia dintre mama si copil sau dintre tata si copil, iar daca va fi modificata Constitutia in sensul dorit de Coalitia pentru familie, respectivele acte normative vor trebui si ele modificate.





"In momentul in care prin Constitutia Romaniei restrangi familia doar la casatoria dintre barbat si femeie inseamna ca automat va trebui sa se opereze modificari si pe celelalte legi in vigoare. Asadar, poate ca dintr-un scop nobil pe care l-am sustinut si eu pentru ca Romania trebuie sa aiba niste valori de baza la care sa se ancoreze in permanenta riscam texte legislative care sunt interpretabile, ceea ce reprezinta o mare problema cu care se confrunta Romania in ultimii ani de zile. Vedem tot mai mult ca sunt texte constitutionale care permit si legi, si decizii interpretabile ceea ce este in defavoarea cetatenilor, in primul rand", a conchis Raluca Turcan.





Camera Deputatilor a adoptat marti, cu 232 voturi "pentru", 22 de voturi "impotriva" si 13 abtineri, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei, astfel ca, potrivit propunerii de modificare, alineatul 1 al articolului 48 din Constitutie urmeaza sa aiba urmatoarea forma: "Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".





Dintre deputatii liberali, doar Mihai Voicu si Mara Mares au votat impotriva proiectului de revizuire, alti cinci, intre care Raluca Turcan, s-au abtinut, iar ceilalti au votat pentru.





De la PSD, Florin Manole a votat impotriva, toti ceilalti social-democrati prezenti votand pentru. La ALDE, au fost doua voturi impotriva, restul fiind pentru, la PMP doar Robert Turcescu s-a abtinut, ceilalti deputati votand in favoarea initiativei, la UDMR au fost cate doua voturi impotriva si doua abtineri, restul votand pentru, iar din grupul minoritatilor nationale doi s-au abtinut si ceilalti au votat pentru.





De la USR, 15 au votat "impotriva", sase "pentru", trei s-au abtinut iar doi, intre care si Nicusor Dan, nu au votat.