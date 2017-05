Serban Nicolae: “Nu am vorbit cu Liviu Dragnea despre legea gratierii. A avut o singura pretentie, sa excludem orice fel de texte care ar putea fi interpretate ca fiind favorabile lui”

Presedintele Comisiei Juridice, Serban Nicolae, a comentat, intr-o interventie la Antena 3, motivele pentru care se amana comisia de ancheta a alegerilor din 2009, precum si razgandirea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de a conduce aceasta comisie. Totodata, Nicolae a spus ca nu a avut niciodata discutii explicite cu Dragnea despre gratierea faptelor de coruptie, dar presedintele PSD ar fi cerut sa fie exluse din lege orice text care ar putea fi interpretat ca favorizandu-l.









“Procedam asa cum se procedeaza la Parlament. De regula in Parlament, lucrurile pot fi foarte rar si in cu totul exceptional grabite. Structura Parlamentului nu poate duce la solutii de urgenta, dar asta nu inseamna ca ne lungim”, a comentat presedintele Comisiei Juridice din Senat, Serban Nicolae, cu privire la amanarea comisiei pentru verificarea alegerilor din 2009.





In ccea ce priveste motivele pentru care presedintele PSD Liviu Dragnea ar fi renuntat la conducerea comisiei de verificare a alegerilor, Nicolae a spus:

“Nu era o chestiune de viata si de moarte. De multe ori se creeaza impresia ca presedintele comsiei ar avea un vot mai greu, ca ar putea directiona lucrurile intr-un anumit sens dorit strict de el. Presedintele comsieiei este un prim intre egali, atributii de organizarea administrativa si conducerea sedintellor in formatul reunit al comisiilor. Atfel nu este deosebit de relevanta in ceea ce priveste rezultatul. Membrii comsiei isi vor face treaba si eu cred ca aceasta comisieva functiona in bune conditii chiar daca vad incrancenare sa nu functioneze sa nu se atinga de anumite zone, considerate tabu”.





Despre o posibila inlaturare a sa de la conducerea Comisiei Juridice, in cadrul Comitetului Executiv, Serban Nicolae a zis ca nu are temeri.





“De regula nu fac planuri in legatura cu Comitetul Executiv, iau cunostinta de ceea ce constituie informatie publica a PSD, o asemenea informatie legata de persoana este mai degraba pe surse sau din interpretarea declaratiilor presedintelui partidului. Totusi, dincolo de speculatii,va fi nevoie de cateva clarificari cu privire la proiectul legii gratierii initiat de Guvern si care se afla inca la Senat, in legatura cu modul in care functioneaza Comisia Juridica de la Senat nu am niciun fel de apasare, nu am avut niciun fel de blocaj si in ceea ce priveste deciziile, lucrurile au fost facute transparent.Daca se impun Sanctiuni, alte masuri, vom vedea la fata locului , nu am niciun fel de temere, nu am facut niciun fel de compromisuri legate de functii”, a mai spus Nicolae.









Despre legea gratierii: Nu am vorbit explicit cu Liviu Dragnea





Intrebat daca Liviu Dragnea i-a solicitat sa gratieze actele de coruptie, presedinteleui Comisiei Juridice din Senat a aspus ca nu au fost discutii in mod explicit despre legea gratierii.









“Nu am vorbit in mod explicit. Nu ne-am facut niciun fel de strategie nici inainte de amendamente nici post amendamente. O singura pretentie a avut Liviu Dragnea, nu numai acum, intotdeauna in ceea ce priveste justitia, a spus sa excludem orice fel de texte care ar putea fi interpretate ca fiind favorabile lui, a zis ca nu are niciun fel de ajutor, nu cer nimanui nimic, nu vreau sa ma ajutati prin modificari legislative si lucrul acesta l-am respectat. Asta ne-a cerut-o mai demult inca de cand era Florin Iordache ministrul al Justitiei”, a subliniat Nicolae.





Acesta a completat ca nu au vorbit despre acte de coruptie explicit.









“Am vorbit cand am depus amendamentele, fara sa fie o discutie consacrata acestui subiect, in care am explicat ca nu era vorba de actele de coruptie in mod explicit, ci de o cu totul alta gandire astfel incat gratierea sa se aplice celor cu pedepse foarte mici, respectiv de trei ani, si cu o reducere de trei ani pentru cei cu pedepse mai mari de trei ani, dar nu mai mari de 10 ani”, a completat Nicolae.