Nicusor Dan explica de ce s-a abtinut de la vot in cazul initiativei de redefinire a familiei: Aceasta dezbatere foarte intima poate sa duca dezbaterea publica intr-o zona de conflict, nu voi fi mediator

El a adaugat, cu referire la votul deputatilor USR, ca formatiunea pe care o conduce "este un partid in care oamenii au opinii diverse, asa cum am spus de la inceput, pe subiecte sensibile".Initiativa cetateneasca prin care familia este redefinita in Constitutie a fost votata in plenul Camerei Deputatilor cu 232 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 13 abtineri, fiind nevoie de doua treimi din numarul deputatilor - 219 voturi - pentru ca aceasta sa treaca.Au fost doar 22 voturi impotriva, majoritatea de la USR si unul singur de la PSD. Presedintele USR, Nicusor Dan, s-a abtinut de la vot.Proiectul initativei cetatenesti a fost amanat in mai multe randuri in parlament, fiind "plimbat" de la o camera parlamentara la cealalta, pana cand s-a stabilit ca ordinea in care parlamentarii trebuie sa se pronunte este Camera Deputatilor intai, apoi Senatul.