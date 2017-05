Camera Deputatilor a aprobat infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului

Plenul Camerei Deputatilor a votat, marti, cu 212 voturi pentru, 41 impotriva si 18 abtineri reexaminarea, la cererea presedintelui Klaus Iohannis, a Legii privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, respectiv la proiectul de lege in acest sens, relateaza News.ro.





Legea privind infiintarea institutului, care a fost aprobata de Senat, in calitate de prima camera sesizata, prevede infiintarea acestuia ca institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Senatului.





Conform cererii de reexaminare trimisa de seful statului, in forma transmisa la promulgare Legea privind infiintarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului necesita insa reanalizarea continutului normativ al acesteia de catre Parlament sub aspectul organizarii si functionarii institutului, a categoriilor de personal ce isi desfasoara activitatea in cadrul acestuia, a raporturilor functionale cu Senatul, precum si cu privire la patrimoniul si modul in care institutul gestioneaza fondurile publice care urmeaza a-i fi atribuite.





"Consideram ca trebui clarificata natura juridica a institutului, precum si raporturile functionale dintre acestea si Senatul Romaniei. (...) Unele dintre dispozitiile legii transmise la promulgare sunt lipsite de claritate si precizie, fiind de natura sa afecteze aplicabilitatea noului act normativ", se mai arata intre altele in cererea de reexaminare.





Institutul de Studii Avansate pentru Cultura si Civilizatia Levantului, functioneaza ca centru de excelenta recunoscut de World Academy Of Art and Science, cu sediul in Bucuresti. Institutul are ca obiect de activitate extinderea cercetarilor stiintifice asupra culturilor si civilizatiilor din spatiul istoric al Levantului - Orientul Mijlociu, Nordul Africii, Balcani, Caucaz - leaganul religiilor abrahamice, al stiintelor, artei, culturii si democratiei; protejarea arealelor geologice, biologice, geografice si arheologice reprezentative pentru patrimoniul cultural universal, de catre comunitatile universitare in colaborare cu comunitatile locale, prin extinderea in aceasta regiune a retelelor de geo-parcuri recunoscute de UNESCO; promovarea dialogului dintre popoarele din spatiul istoric al Levantului in vederea crearii unei culturi a pacii prin dialog intre mediul academic, liderii religiosi si tanara generatie.