Anna Birchall anunta ca s-a gasit o solutie pentru sediul de la Bruxelles necesar pentru presedintia Romaniei la Consiliul UE. Surse: Cladirea ar fi sediul fostei presedintii slovace la Consiliul UE

"Sunt multumita ca am rezolvat una dintre cele mai importante probleme din punct de vedere logistic si de reprezentare, si anume sediul necesar activitatilor noastre la Bruxelles pe perioada presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. In aceasta perioada, am analizat cele mai bune oferte si am identificat si aprobat, la nivelul MAE, cea mai buna solutie, care raspunde nevoilor logistice si de reprezentare necesare desfasurarii activitatilor atat in perioada premergatoare presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, cat si pe perioada presedintiei (primul semestru al anului 2019)", a declarat Ana Birchall.Potrivit Annei Birchall, chestiunea sediului de la Bruxelles necesar pentru perioada presedintiei Romaniei la Consiliul UE va fi abordata in curand in sedinta de Guvern."Sper eu ca aceasta propunere sa fie aprobata in cel mai scurt timp in sedinta de Guvern, astfel incat sa mandatam reprezentantul Romaniei la Bruxelles sa inceapa negocierile tehnice pentru inchirierea acestui spatiu", a mai precizat Anna Birchall.In ceea ce priveste sediul din Romania necesar pentru activitatile de pe perioada presedintiei tarii noastre la Consiliul UE, ministrul Ana Birchall spune ca in acest moment discutiile sunt "avansate"."Pentru asigurarea spatiilor necesare pentru intalnirile care vor fi organizate in Romania (cel putin 200) si a sediului necesar pentru activitatile administrativ-logistice, suntem in discutii avansate si analizam ofertele pentru a identifica cele mai bune solutii, astfel incat sa fim la inaltimea asteptarilor pentru organizarea unei presedintii de succes", a mai afirmat Birchall.Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Ana Birchall, se afla marti la Viena, ea facand parte din delegatia oficiala care il insoteste pe premierul Sorin Grindeanu in vizita pe care acesta o efectueaza in Austria.