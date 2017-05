Adrian Dita, seful Public Affairs la Telekom, este propunerea guvernului Grindeanu pentru sefia ANCOM

Guvernul Grindeanu l-a propus astazi pe Adrian Dita pentru functia de sef al ANCOM. Adrian Dita este acum Director de Public Affairs al Telekom Romania. El a absolvit Colegiul National de Aparare. Propunerea a fost trimisa Biroului Permanent reunit al celor doua camere, cerand termen de o ora pentru un aviz pe aceasta propunere. Tot astazi, propunerea ar urma sa fie supusa la vot in plen.CV-ul lui Adrian Dita:- este director de Public Affairs la Telekom Romania (relatia cu autoritatile guvernamentale, cu actionarii)- este secretar general al Board-ului Fundatiei SMURD- 2014-2015: External Affairs Advisor- din 2011 pana in 2014: director la Romconnection Consulting SRL- 2010 - 2011: Director Corporate Affairs la International Railway Systems- 2002 - 2010: Director Corporate Affairs la Vodafone Romania si Connex- din 1997 a lucrat la Connex pe diverse pozitiiA absolvit Politehnica Bucuresti (Facultatea de Mecanica Fina) si Universitatea Romano-Americana (diploma de economist). El a fost casatorit cu Anca Alexandrescu.Biroul Permanent a dat termen pana astazi la ora 12 pentru audierea in comisii.Reamintim ca guvernul Grindeanu a adoptat in ruma cu doua saptamani o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.