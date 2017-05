Articol sustinut de Alpha Quest

Anul 2017 se anunta a fi cel mai bun pentru detinatorii de puncte emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor ca despagubire a celor expropriati de regimul comunist. Este anul in care pot cere pentru prima data plati de la stat, in limita a 20% din numarul punctelor si, in acelasi timp, au la dispozitie preturi mai mari, daca aleg sa-si valorifice detinerile prin tranzactii alternative, cele care ofera avantajul incasarii banilor odata, chiar daca este vorba de o suma mai redusa decat cea nominala.