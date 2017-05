Traian Basescu cere acum retragerea proiectului gratierii: Nu are ce cauta nici macar la Comisie, legea trebuie retrasa de Guvern

"Va spun sincer ca aceasta lege nu are ce cauta nici macar la comisie. Ea trebuie retrasa de Guvern. Este atat de prost facuta, incat obiectivul pe care il realizeaza este sa elibereze, estimez eu in forma in care este acum, hoti din domicilii, din curti, din autobuze, din societati comerciale, iar pe de alta parte sa tina in continuare incarcerati medici, profesori. Nu ma refer la politicieni, pentru ei e Legea 78, care le da un regim special, dar cred ca, conceptual, proiectul de lege este gresit. Ar fi o buna idee pentru Guvern daca ar retrage legea sau noi am vota-o si am respinge-o si o lege a gratierii sa vina stiind obiectivele. (...) Ne scrie ministrul acolo ca vrea diminuarea populatiei din penitenciare. Imi pare rau. Nu o va face, pentru ca acea categorie care vrea sa o gratieze cu preponderenta se va intoarce tot acolo in maxim 6 luni, in schimb oameni care sunt recuperabili pentru societate - medici, profesori - raman in penitenciare", a spus Basescu in plenul Senatului.Plenul Senatului a decis, luni, cu 61 de voturi "pentru", 41 "impotriva" si sapte abtineri, retrimiterea la Comisia juridica a proiectului de lege privind gratierea unor pedepse, pentru o saptamana.