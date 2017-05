UPDATE Alina Gorghiu sustine ca Legea gratierii in forma Guvernului "rezolva speta punctuala a lui Dragnea", desi proiectul guvernului excepteaza de la gratiere faptele pentru care a fost condamnat liderul PSD

"Haideti sa spunem tuturor care este motivul pentru ca, in realitate proiectul in forma aceasta este un moft. Nu atinge obiectivul eliberarii din penitenciar a unui numar suficient si necesar, insa rezolva speta punctuala a domnului Dragnea. In proiectul comisiei nu se pune problema gratierii infractiunilor electorale si a faptelor care au o condamnare cu suspendare, pe cand in initiativa Guvernului stiti foarte bine ca faptele, infractiunile electorale sunt gratiate precum si condamnarile cu suspendare. Ca atare, pe romaneste, domnul Dragnea doreste intoarcerea la comisie, nu PSD-ul, ci domnul Dragnea, tocmai pentru ca ii este dedicat acest proiec", a declarat Alina Gorghiu, citata de News.ro.Senatoarea PNL a solicitat respingerea Legii gratierii, nu retrimiterea acesteia la comisia juridica."Deci daca acesta este motivul, haideti sa nu mai facem tot jocul asta ieftin pentru domnia sa, sa incercam sa agreem cu totii ca este un proiect prost, nu criticabil, prost, ca n-are nicio legatura cu obiectivul propus, ca avem o lege cu masuri alternative la executarea pedepsei cu condamnare, ca avem alte proiecte de legi care pot fi discutate in procedura de urgenta si pe care sa le discutam", a mai spus Gorghiu.In forma modificata de comisia juridica, art. 391 si 392 din Codul Penal - infractiunile electorale - erau exceptate de la gratiere. In forma initiala a guvernului, acestea se gratiaza.Din sentinta: "Majoreaza pedeapsa principala aplicata inculpatului Dragnea Liviu Nicolae pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.13 din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.5 Cod penal, de la 1 an inchisoare la pedeapsa de 2 ani inchisoare. Mentine modalitatea de executare a pedepsei si majoreaza termenul de incercare de la 3 ani la 4 ani."*Art. 13:Fapta persoanei care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, de a folosi influenta ori autoritatea sa in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.Presedintele Senatului a fost trimis in judecata in iulie 2016 de procurorii anticoruptie pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului, dosarul acestuia urmand sa fie solutionat de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Proiectul de lege al gratierii in forma Guvernului prevede ca acesta se aplica pentru fapte comise pana la data de 18 ianuarie 2017.Atat Liviu Dragnea cat si Calin Popescu Tariceanu au declarat luni ca sustin proiectul in forma initiala a guvernului.