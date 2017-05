Plenul Senatului a votat retrimiterea la Comisia Juridica a Legii Gratierii

Au fost 61 voturi "pentru" si 41 "impotriva", precum si sapte abtineri.Senatoare PNL Alina Gorghiu a luat cuvantul si a declarat ca aceasta retrimitere la comisie este dorita de Liviu Dragnea intrucat in forma propusa de guvern, legea prevede si gratierea pedepselor cu suspendare precum si infractiunile electorale astfel ca seful PSD ar beneficia direct. In forma modificata de comisia juridica, art. 391 si 392 din Codul Penal - infractiunile electorale - erau exceptate de la gratiere. In forma initiala a guvernului, nu.La randul sau, senatorul PMP Traian Basescu a sustinut respingerea cu totul a proiectului de lege."Cea mai buna varianta este sa plece din Senat cum vine de la guvern", a spus Dragnea, dupa ce proiectul legii gratierii a primit un raport favorabil, cu amendamente, in comisia juridica din Senat, luni dimineata.Seful PSD a anuntat si o reunire a Comitetului Executiv National al partidului, miercuri dimineata, de la ora 10.30, pentru a discuta initiativa de saptamana trecuta a lui senatorului Serban Nicolae privind gratierea faptelor de coruptie, apreciind ca acesta "a incurcat destul de mult lucrurile".In forma in care iesise insa din comisia juridica, proiectul nu prevedea insa gratierea faptelor de coruptie.Principala diferenta intre forma agreata la comisia juridica si forma initala a proiectului este ca aceasta din urma prevede gratierea pedepselor de pana la 5 ani in timp ce celalat prevede gratierea pedepselor de pana la 3 ani in intregime si scaderea cu trei ani din pedepsele de la 6 pana la 10 ani.Proiectul are termen de adoptare tacita in Senat, prima camera sesizata, data de 23 mai. Pe de alta parte, comisia juridica a primit termen o saptamana pentru un nou raport pe acest proiect.Acest lucru inseamna ca toate dezbaterile care s-au desfasurat pe parcursul mai multor sedinte ale comisiei, la care au participat si reprezentanti ai Ministerului Justitiei, CSM, Asociatia Magistratilor, Parchetul General, Uniunea Nationala a Barourilor, vor deveni nule.Intr-o simulare mai veche facuta de ANP, in forma propusa de Guvern ar iesi din penitenciare 1190 de detinuti. Dintre acestia, 1.145 ar fi persoane condamnate la pedeapsa inchisorii si/sau sanctionati cu o masura educativa privativa de libertate, iar 45 ar intra sub incidenta prevederii potrivit careia femeilor insarcinate si unicilor intretinatori de familie care au in grija minori de pana in 14 ani le-ar fi gratiata jumatate din pedeapsa.