Turcan: Conducerea PNL a votat, in unanimitate, aplicare de sanctiuni pentru lipsa de la voturi importante din Parlament

Turcan a tinut sa mentioneze ca nu s-a referit punctual la Alina Gorghiu, ci la un principiu."Azi, in Biroul Permanent National, am propus si s-a decis in unanimitate ca, atunci cand colegi de-ai nostri lipsesc la voturi importante cu asteptari mari din partea opiniei publice, atunci politic sa recurgem la sanctiunile prevazute in Statut. Sanctiunile sunt graduale, de la imposibilitatea de a vota in anumite sedinte, inclusiv pana la suspendarea din partid pe diferite perioade", a declarat Raluca Turcan, dupa ce, saptamana trecuta afirma pe Facebook ca nu poate trece cu vederea lipsa liberalilor de la voturile importante.Intrebata daca a avut vreo discutie cu Alina Gorghiu, care a absentat miercuri de la lucrarile Comisiei juridice, cand s-a votat gratierea pedepselor pentru fapte de coruptie, alaturi de Nicoleta Pauliuc care insa are o problema de sanatate, Turcan a raspuns ca nu vorbeste despre persoane, ci despre "un principiu care este foarte sanatos pentru a face diferenta intre PNL si PSD"."Din nefericire (...) s-a transmis in spatiul public ideea unei pactizari a PNL cu PSD din cauza unor absente in momente importante, ori lucrul acesta e daunator partidului per ansamblu si orice membru de partid trebuie sa inteleaga ca interesul public si interesul PNL sunt mai presus decat orgoliul sau interesul unei persoane", a afirmat Turcan.