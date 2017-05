Tutuianu: Mi-ar face mare placere ca Orban sa castige presedintia PNL, ar fi mai simplu in batalia politica / Tutuianu trebuie sa lamureasca multe probleme din cariera sa, a replicat liberalul 

"Domnul Tutuianu ar trebui sa lamureasca relatia cu compania rusa pe care a reprezentat-o in privatizare si care a pus pe butuci combinatul de oteluri speciale. Domnul Tutuianu ar trebui sa explice de ce ca presedinte al Comisiei de control al SRI lanseaza mesaje impotriva investitorilor straini in Romania. Trebuie sa lamureasca foarte multe probleme din cariera domniei sale, nicidecum sa-si dea cu parerea despre PNL. Ce va garantez este ca, dupa ce voi iesi presedinte al PNL, PSD va avea probleme extrem de mari", a spus Orban.El a subliniat ca va fi un adversar al "partidului comunist, indiferent de cum se numeste in Romania".Tutuianu a sustinut, tot luni, intr-o conferinta de presa organizata la Targoviste, ca i-ar placea ca presedintia PNL sa o castige Ludovic Orban, pentru ca astfel PSD-ului i-ar fi ''ceva mai simplu in batalia politica viitoare''.''Mi-ar face mare placere ca presedintia PNL sa o castige Ludovic Orban, pentru ca ne-ar fi si noua, Partidului Social Democrat, ceva mai simplu in batalia politica viitoare. Personal, insa, nu cred ca are vreo sansa sa castige presedintia PNL, pentru ca s-au prins si liberalii ca are nivelul de DJ'', a afirmat Tutuianu.Intrebat de reprezentantii presei cum comenteaza declaratiile lui Ludovic Orban de la conferinta de alegeri a PNL Dambovita, de saptamana trecuta, cand s-a referit in termeni duri la social-democrati, printre altele numindu-i ''dracii rosii'', Tutuianu a spus ca Orban nu a reusit niciodata sa depaseasca 10% din preferintele electoratului.''Nu a depasit, din pacate, conditia de DJ al presedintelui Iohannis. Capacitatea lui de lider politic a dovedit-o atunci cand a condus organizatia PNL Dambovita, va aduc aminte ca istoric nu a reusit niciodata sa depaseasca 10% din preferintele electoratului. Cele mai bune rezultate pe care le-a avut PNL in Dambovita vreodata au fost in alianta cu PSD, USL din 2012 (...). Este aproape amuzant sa il asculti pe Ludovic Orban spunand cat de slab este PSD care a reusit, cu exceptia anului 2008, de 26 de ani sa castige toate alegerile in Dambovita'', a mentionat presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu.