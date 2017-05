Liviu Dragnea, despre legea Gratierii: Cea mai buna varianta e sa plece din Senat cum a venit de la Guvern / Daca nu mai am autoritate in partid o sa plec si o sa ma apuc de pescuit profesionist

"Cea mai buna varianta este sa plece din Senat cum vine de la guvern", a spus Dragnea, dupa ce proiectul legii gratierii a primit un raport favorabil, cu amendamente, in comisia juridica din Senat, luni dimineata.Seful PSD a anuntat si o reunire a Comitetului Executiv National al partidului, miercuri dimineata, de la ora 10.30, pentru a discuta initiativa de saptamana trecuta a lui senatorului Serban Nicolae privind gratierea faptelor de coruptie, apreciind ca acesta "a incurcat destul de mult lucrurile".Intrebat daca acesta si alti membri de partid care au sustinut initiativa vor fi sanctionati, Dragnea a raspuns: "O sa primeasca fiecare cate un premmiu pentru ca au promovat din nou PSD".Liviu Dragnea a precizat si ca nu e de acord cu propunerea de eliminare a cvorumului in comisiile parlamentare, propusa de presedintele comisiei juridice din Senat, Eugen Nicolicea, facand un joc de cuvinte pornind de la numele acestuia si cel al lui Serban Nicolae: "Serban Nicolicea".Intrebat de ziaristi cum comenteaza aceste initiative cu care conducerea PSD spune ca nu este de acord si daca este vorba de o pierdere de autoritate, Dragnea a raspuns: "Daca nu mai am autoritate in partid o sa plec si o sa ma apuc de pescuit profesionist".