Legea gratierii merge in plenul Senatului - 1032 de persoane ar beneficia de gratiere si reducerea pedepsei/ Faptele de coruptie nu se gratiaza

ANP precizeaza de asemenea ca nicio femeie insarcinata si nicio persoana peste 60 de ani nu beneficiaza de prevederile proiectului.Presedintele comisiei juridice Serban Nicolae a declarat ca inca nu s-a decis daca va sustine si in plen amendamentele sale prin care faptele de coruptie sunt gratiate, repetand faptul ca nu o va face daca nu exista sustinere. Intre timp insa, presedintele Liviu Dragnea a sustinut ca ar dori ca proiectul sa treaca de Senat in forma initiala a Guvernului, ceea ce ar insemna ca nu se mai voteaza legea in forma finalizata luni cu toate modificarile.Senatorii juristi au votat de asemenea un amendament prin care persoanele de peste 70 sa fie gratiate indiferent de durata pedepsei la care au fost condamnate, deci si pentru pedepsele de peste 10 ani, pastrandu-se insa toate exceptiile de la lege. Acest amendament a fost propus de senatorul PSD Liviu Tit Brailoiu, care a sustinut ca este vorba de "ratiuni umanitare".Proiectul si raportul dat luni de comisia juridica intra in plen dupa ora 16.00. Senatul este prima camera sesizata, astfel ca acesta va intra in procedura legislatia la Camera Deputatilor.Intr-o simulare mai veche facuta de ANP, in forma propusa de Guvern ar iesi din penitenciare 1190 de detinuti. Dintre acestia, 1.145 ar fi persoane condamnate la pedeapsa inchisorii si/sau sanctionati cu o masura educativa privativa de libertate, iar 45 ar intra sub incidenta prevederii potrivit careia femeilor insarcinate si unicilor intretinatori de familie care au in grija minori de pana in 14 ani le-ar fi gratiata jumatate din pedeapsa.Citeste aici principalele modificari votate in sedintele precedente ale comisiei. Amintim ca saptamana trecuta s-a revenit asupra votului privind gratierea faptelor de coruptie iar aceste raman la categoria faptelor exceptate