Dacian Ciolos: Nu mai e suficient sa spunem ca ne-am facut treaba fata de societate delegand atributiile unor lideri, prin vot

Dacian Ciolos a vorbit, sambata, la conferinta TEDxEroilor de la Cluj, despre importanta implicarii societatii in actul de guvernare, dincolo de proteste, vot sau cotizatii pentru diverse organizatii, transmite News.ro."Nu mai e suficient sa spunem ca ne-am facut treaba fata de societate delegand atributiile unor lideri, prin vot, platind cotizatii sau facand donatii. Societatea are nevoie de fiecare dintre noi pentru ca fiecare suntem unici. (...) Suntem intr-o tranzitie a modului de guvernanta a societatilor. Suntem intr-o faza de tranzitie de la o guvernanta piramidala, la o guvernanta de retea, de networking. Nu vom mai putea gasi solutii doar delegand lideri care au facut o meserie din activitatea de om politic, ceea ce nu e un lucru bun. Solutiile nu vor mai veni asa, ci avem nevoie sa ne asumam noi pentru a putea gasi solutii impreuna. Cu atat mai mult in acest context este nevoie de implicarea fiecaruia", a explicat Ciolos.El a insistat pe faptul ca democratia clasica are nevoie de evolutie pentru a se adapta rigorilor societatii din prezent, explicand ca implicarea in societate trebuie sa mearga dincolo de like-uri si chiar de proteste."Cred ca si democratia venita din antichitate are nevoie de ameliorare si evolutie in modul de cercetare a guvernantei societatii (...) Am primit solicitari aproape culpabilizatoare cu privire la implicarea mea si raspunsul meu este: cu totii trebuie sa ne implicam, nu doar cu like-uri sau doar iesind in strada. Este nevoie de mai mult de atat. Energia contestarii care e deja o forma de exprimare a unor asteptari este important sa o putem canaliza intr-o energie a constructiei si sunt convins ca aceasta energie, cu imaginatia pe care o avem, ne poate ajuta sa gasim cele mai bune solutii", a mai sus Dacian Ciolos.