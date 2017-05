Ion Raducanu: Sper ca Traian Basescu sa "cantareasca" propunerea noastra de a anula alianta UNPR-PMP

"Ne exprimam convingerea, domnule presedinte Traian Basescu, ca intelepciunea si experienta dumneavoastra vor cantari in decizia Colegiului National al PMP, in ceea ce priveste propunerea noastra de a anula prin consens aceasta alianta artificiala", se arata in scrisoarea deschisa transmisa lui Traian Basescu.Potrivit lui Ion Raducanu, conferintele nationale ale UNPR din noiembrie 2016 si aprilie 2017 de la Bucuresti, ale caror hotarari au fost inscrise in Registrul Partidelor Politice, au denuntat Protocolul de fuziune prin absorbtie."S-a constatat ca nu s-au indeplinit conditiile de fond si de forma stabilite de statutul UNPR si de Legea partidelor politice si nu s-au respectat prevederile articolului 5 din Protocolul de fuziune. La acestea se adauga situatiile financiare deosebite, fiind imperios necesar ca fiecare partid sa-si faca ordine si sa-si achite datoriile", mai noteaza sursa citata.Presedintele UNPR aminteste ca, in 20 iulie 2016, Congresul reunit al organelor supreme de decizie ale PMP si UNPR au adoptat Protocolul de fuziune prin absorbtie, al carui unic scop era constituirea unui partid puternic, capabil sa castige la alegerile din noiembrie 2016 cel putin 50 de locuri de parlamentari."Protocolul de fuziune negociat si semnat de presedintii celor doua partide avea la baza trei principii esentiale si obligatorii: paritate absoluta, dupa numirea presedintilor organizatiilor judetene si dupa stabilirea candidatilor pentru alegerile parlamentare, prioritate pentru cei cu rezultate mai bune in alegerile locale, precum si intaietate in nominalizarea parlamentarilor pentru o noua candidatura", noteaza liderul UNPR.El mai arata ca, la doar 3 luni de la semnarea protocolului, intelegerile initiale au fost uitate, nerespectandu-se niciun principiu al protocolului, iar in 23 octombrie 2016 s-a produs prima fisura a aliantei prin retragerea unui numar important de membri UNPR din Colegiul National si din colegiile judetene, asa-zise structuri interimare PMP-UNPR.