Raluca Turcan: Nu o pot suspecta pe Alina Gorghiu de blat cu PSD, dar, daca persista in greseli, trebuie luate masuri

"Acolo a fost o situatie neplacuta. Nu as putea sa o suspectez in momentul de fata pe Alina Gorghiu de blat cu PSD. Sunt mai moderata in calificarea acestei situatii pentru ca foarte multi sunt tentati in aceasta competitie interna sa scoata fraze de-ale mele din context si sa spuna iar ca Turcan o ataca pe Gorghiu, ca eu as avea vreo problema cu Alina Gorghiu personal. Nu am absolut nicio problema. Eu cred ca un om care a fost presedintele PNL are o expertiza de care trebuie sa tii cont si dupa ce acel om nu mai este presedinte al PNL. In plus este o femeie care a nascut in campania electorala, a facut campanie electorala cu burta la gura. Asadar, nu pot sa am o problema personala cu Alina Gorghiu. Aprecierile mele sunt de principiu si sunt valabile pentru oricine aduce PNL in aceasta situatie", a afirmat Turcan, citata de News.ro.Turcan a spus de asemenea ca nu a sunat-o pe Gorghiu, pentru ca nu a dorit sa fie interpretat intr-un alt fel gestul sau."Nu, pentru ca in ziua respectiva a existat un moment mai tensionat, un moment in care in spatiul public Alina lansase o replica probabil pripita, o radiografie pe care eu am facut-o PNL dupa alegeri. Atunci, nu as fi vrut sa se interpreteze telefonul meu ca o repercursiune la atitudinea ei", a completat presedintele interimar al PNL.De asemenea, intrebata daca Alina Gorghiu nu ar trebui sanctionata, Raluca Turcan a spus ca, in cazul in care va persista in greseli, conducerea partidului va trebui sa ia masuri."Eu cred ca a existat o sanctiune publica destul de usturatoare. Daca se repeta, probabil ca nu e suficient. Nu as vrea sa fie interpretat ca fiind o acuza la Alina Gorghiu, e o chestiune de principiu. Daca cineva greseste, primii care sanctioneaza sunt cei din afara partidului, oamenii care ti-au dat votul. Daca persisti in greseala, evident ca si cei care decid trebuie sa ia niste masuri. E absolut firesc", a conchis Raluca Turcan.Liberalul Dragomir Tomaseschi, membru in Biroul Permanent National al PNL, a declarat, joi seara, pentru News.ro ca va cere in urmatoarea reuniune a conducerii partidului excluderea Alinei Gorghiu din PNL, considerand ca aceasta si-a premeditat, miercuri, absenta de la lucrarile Comisiei Juridice a Senatului.