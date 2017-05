Crin Antonescu il sustine pe Cristian Busoi la sefia PNL: "Are experienta politica si simt politic"

"Sustin categoric candiatura lui cristian busoi si sunt una dintre persoanele pe care le-a consultat. Parerile vor fi intotdeuna impartite, in pnl cu siguranta eu am propria mea opinie bazata pe trei elemente. In primul rand, cred ca este timpul ca in fruntea PNL sa vina o figura mai nou mai proaspata, mai tanar. Cred ca dl Busoi are suficienta experienta politica, e un om care a crescut sub ochii mei 20 de ani, are simt politic.In al doilea rand, in toate bataliile politice pe care le-am condus a fost un partener onest si pana la capat, cum nu au fost multi. Si am datoria morala sa fiu langa el.In al treilea rand, ma nemultumeste ideea cum ca in spatele lui Busoi sunt cei rai, ca este omul sistemului, ca nu este cu personalitate, ca si cum am avea candidati eroi. Cred ca este o investitie pentru viitor, cu orice investitie exista risc, si cred ca la acest congres cel care va fi ales va avea sansa sa ofere dimensiunile personalitatile sale", a declarat Antonescu, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Intrebat despre Ludovic Orban, celalalt candidat din partea vechiului PNL, Antonescu a spus ca este un candidat cu sanse considerabile.