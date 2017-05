Cristian Busoi candideaza la sefia PNL, cu sloganul folosit de Klaus Iohannis: "Sa revenim la Romania lucrului bine facut"

"Daca nu recuperam electoratul castigat de Klaus Iohannis nu vom invinge PSD niciodata. Nu voi pretinde niciodata ca sunt un salvator, un lider providential, o vedeta politica" a spus Busoi. Acesta a facut doar o declaratie de presa si nu a primit intrebari din partea presei."Trebuie sa revenim la Romania lucrului bine facut" a mai spus Busoi, relansand astfel sloganul folosit de presedintele Klaus Iohannis.Busoi, care este si secretar general interimar al partidului, este al treilea candidat la sefia partidului, dupa Ludovic Orban si Catalin Predoiu.Pe marginea acestei candidaturi s-a speculat mai multa vreme. Pe 21 aprilie, reprezentantii a 17 filiale PNL din zona Ardealului s-au intalnit si au decis sa nu il sustina la functia de presedinte pe Cristian Busoi, ci pe Ludovic Orban sau Ilie Bolojan, daca acesta din urma se decide sa candideze.Busoi, in varsta de 39 de ani, este europarlamentar PNL, presedintele PNL Bucuresti si secretar general interimar al partidului.Declaratia sustinuta de Busoi vineri:"Vin in fata dumneaoastra pentru ca am decis sa imi anunt candidatura pentru functia de presedinte al PNL la Congresul care va avea loc in data de 17 iunie. O fac cu toata responsabilitatea si cu toata dorinta de a schimba lucrurile in bine.Zi de zi vedem cum tot mai multi politicieni aleg sa priveasca in trecut lasand Romania fara viitor. PNL este la rascruce. Vrem sa fim partidul care poate construi Romaniei un viitor sau alegem sa ajungem partdul care va vorbi despre trecut cu nostalgie.In primul rand, PNL trebuie sa se trezeasca si sa clarifice pe cine reprezinta si cu ce oferta politica vine pentru a redobandi increderea oamenilor, pentru a reprezenta interesele majoritatii dinamice, pentru a recupera electoratul pe care l-a pierdut.Avem datoria de a bate PSD si la alegerile prezidentiale si la alegerile locale si la alegerile parlamentare. Dar daca nu recuperam electoratul care l-a votat pe Klaus Iohannis in 2014, care a iesit sa protesteze impotriva PSD in 2017, PNL nu va bate niciodata PSD.PNL trebuie sa demonstreze ca poate construi un viitor pentru Romania si ca poate recastiga increderea tinerilor independenti economci de stat, pe cei care cauta o viata mai buna in tara, dar se gandesc in fiecare zi sa emigreze, pe cei care vor sa aiba un viitor. De frica acestor tineri nu s-au adoptat ordonantele care schimbau justitia, revolta lor a facut PSD si pe Liviu Dragnea sa dea inapoi.Cred ca primul test al generatiei mele de oameni politici este acela de a fi realisti, de a arata de ce suntem in stare si mai ales de a arata ca intelegem toate nazuintele si asteptarile acestui electorat tanar.Fac parte dintr-o generatie tanara, care face pasul in prima linie a politicii pe fundalul distrugerii i ncrederii in vechea clasa politica in urma actiunii justitiei. Am fost cu totii atrasi in aceasta valtoare care a avut ca rezultat pierderea increderii in politicieni.In al doilea rand, am fost coplesiti de probeleme unificarii PNL cu PDL care a fost cel mai mare proiect al dreptei dezbinate pentru care noi mai ales tinerii trebuie sa le multumim, sa le fin recunoscatori lui Crin Antonescu si lui Vasile Blaga.Nu voi pretinde niciodata ca sunt un salvator, un lider providential, ca sunt o vedeta politica. Sunt un liberal care est emembru al PNL de la 18 ani si care isi doreste tot ce este mai bun pentru PNL si pentru RomaniaN-am cautat si nu caut nici sa starnesc valuri de emotii, nici sa starnesc cutremure de aplauze. Caut eficienta, caut pragmatism in spiritul practic al liberalilor: autostrada, spitalul, administratia publica. Vreau ca proiectele sa se miste, nu sa zaca cu anii, sa nu moara acoperite de promisiuni electorale sau de actiuni politice ale unor oameni politici mediocri. Am 39 de ani si nu am vazut pana acum niciun spital nou construit in Romania in ultimii 25 de ani, dar am vazut miliarde de euro aruncate in tot felul de proiecte inutile. Avem datoria ca liberali sa schimbam acest mod in care este condusa Romania.Trebuie sa revenim la ideile care au mobilizat milioane de romani, trebuie sa revenim la Romania lucrului bine facut. Ca om politic nu vreau decat sa ne asumam o directie, sa ne asumam niste principii de actiune, sa avem o echipa care sa duca un proiect din punctul A in punctul B si sa fim solidari in a construi un viitor alaturi de colegi, de vecini, de cunoscuti sau de necunoscuti.Acesta este drumul meu pe care vreau sa merg inainte si voi face tot ceea ce imi sta in putinta in saptamanile urmatoare sa-I aduc alaturi de mine pe cei mai multi din colegii mei din PNL care sa faca parte din aceasta echipa, as numi-o echipa viitorului, echipa lucrului bine facut. Vreau sa fim un partid modern, sa avem curajul sa suparam anumiti oameni, sa avem cutezanta sa sustinem principiile in care credem, sa avem incapatanarea sa mergem pe drumul pe care ni l-am ales si sa avem o identitate ideologica clara.Trebuie sa ne clarificam pe noi insine sa iesim din spirala amagirii pe care o creeaza PSD ca exista solutii miraculoase in economie si ca scaderile de taxe pot merge mana in mana cu cresterile de salarii.PSD nu a scazut taxele din pura convingere economica, PSD a scazut TVA la momentul acela pentru ca Victor Ponta si liderii de atunci ai PSD aveau nevoie de o diversiune dupa ce pierdusera alegerile prezidentiale. Tot la fel acum PSD creste salariile pentur ca Liviu Dragnea si lideii de acum ai PSD se confrunta cu niste acuzatii penale si au nevoie de o noua diversiune.Asa guverneaza PSD dupa principiu lupului - "Lupul isi schimba parul dar naravul ba!" Trebuie spus foarte raspicat si trebuie sa avem curajul sa spunem acest lucru: impozitul global al PSD inseamna renuntaarea la cota unica iar cresterilede salarii asla cum le propune PSD indatoreaza tara si pun presiune pe mediul privat care vor trebui sa suporte aceste cheltuieli bugetare.Romanii mai trebuie sa stie ca PSD nu este nici prietenul, nici aparatorul capitalului romanesc. PSD este doar dusmanul investitiilor, dusmanul capitlului straina dar in acelasi timp si al unor investitori romani si acest lucru trebyie spus cu foarte multa acuratete. PNL trebuie sa vina cu o gandire economica noua concentrata pe investitii.Trebuie sa ne gandim sa reducem cota unica cu inca 4-5 procente , sa introducem un sistem de contributii sociale zero pentru o perioada limitata de timp pentru orice noua investitie care creeaza locuri de munca. Vrem sa fim partidul care spune ca daca pornesti o investitie ai sprijin de la stat si daca angajezi pentru o perioada de timp statul iti suporta contributiile sociale. Statul este lent si birocratic, trebuie adus mediul de afceri in parteneriate public- private.Trebuie sa exista un plan care sa stimuleze trecerea angajatilor din sistemul public in sistemul privat si cred cu tarie ca scaderea cotei unice, investitii prin parteneriate public-privat si atragerea angajatilor de public la privat trebuie sa fie mantra in domeniul economic al PNL.PNL trebuie sa se opuna populismului PSD, pentru asta trebuie sa ne consolidam si sa ii reprezentam mai bine pe cei care sunt imuni la populism: mediul de afaceri, clasa de mijloc, profesiile liberale, mediul urban mare, toti cei care sunt independenti de stat.Trebuie de asemenea ca PNL sa isi sustina de acum inainte candidatii, nu sa le puna piedici prin intrigi de culise pentru ca din pacate aceasta a fost nenorocirea care a dus la promovarea a patru candidaturi la alegerile locale la Bucuretti si care a deschis drum liber altor forte politice si in primul rand USR.Vreau sa le primit colegilor mei din PNL ca voi imprima acestui partid o imagine de partid serios focusat pe problemele reale ale romanilor, decis sa raspunda asteptarilor acelora care cred in principiile si valorile noastre. Vreau sa le promit ca PNL va face opozitie dura si eficienta PSD si va veni mereu cu solutii alternative.Voi construi o echipa care sa munceasca, care sa ia decizii pragmatice si care apoi uniti, solidari sa puna in aplicare aceste decizii. Numai asa putem da un viitor Romaniei iar primul pas trebuie sa fie castigarea alegerilor prezidentiale din 2019. Vom fi o echipa care va construi o Romanie dreapta, echilibrata si puternica."