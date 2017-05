Durbaca, dupa excluderea din ALDE: Era de asteptat; vom face un alt partid impreuna cu Daniel Constantin

Deputatul Eugen Durbaca a declarat, vineri, ca se astepta sa fie exclus din ALDE deoarece, in opinia sa, presedintele formatiunii, Calin Popescu Tariceanu, a procedat "smechereste", Durbaca anuntand ca, impreuna cu Daniel Constantin si alti colegi parlamentari, va pune bazele unui nou partid, scrie News.ro."Era de asteptat; efectiv pe mine m-a deceptionat domnul Tariceanu. Noi am facut aceasta fuziune, dar domnul Tariceanu si echipa care a venit de la PLR au procedat smechereste, i-am luat in casa la noi si ne-au dat afara. Eu am vorbit cu Tariceanu de mai multe ori, nu mi-a placut cand mi-a spus ca are obligatii fata de ala, fata de ala, obligatii fata de o serie de oameni", a afirmat Eugen Durbaca.El a adaugat ca excluderea sa vine ca urmare a faptului ca este un sustinator al lui Daniel Constantin si al formularii de actiuni in instanta pe motiv ca Congresul ALDE nu a fost statutar."Cand a luat masuri cu domnul Constantin, sigur ca eu am ramas in echipa lui Constantin; am initiat actiuni in instanta - ca acel congres nu-i statutar. Am facut actiuni in instanta sa revenim la forma initiala. Bineinteles ca la ultima sedinta a celor care au ramas la ALDE au spus ca, daca nu ne retragem aceste actiuni, ne exclud din partid, ceea ce s-a si intamplat. Din punctul meu de vedere, consider ca a procedat smechereste, neserios si ca atare eu nu pot sa fac echipa cu asemenea oameni", a mai spus Eugen Durbaca.Deputatul a adaugat ca impreuna cu Daniel Constantin si alti colegi parlamentari va pune bazele unui nou partid."Sunt in echipa domnului Constantin, am ramas si intentionam sa facem un alt partid, alaturi de domnul Constantin. Suntem cinci parlamentari, vom face un grup", a afirmat Durbaca.El a mai spus ca nu se poate pronunta asupra numelui viitorului partid, acest lucru urmand sa fie anuntat dupa data de 18 mai.Eugen Durbaca, in varsta de 73 de ani, a fost primar al municipiului Galati, presedinte si vicepresedinte al CJ Galati, precum si senator. El a activat de-a lungul timpului in mai multe partide, intre care USD, PDSR, ApR, PD, PUR si PC.Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea a anuntat, joi, dupa sedinta Delegatiei Permanente, ca Daniel Constantin, Mircea Banias si Eugen Durbaca au fost exclusi din partid, desi cu doi dintre ei s-a incercat o mediere timp de o saptamana, insa fara vreun rezultat si a precizat ca votul a fost unul covarsitor pentru excluderea celor trei.