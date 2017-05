Un deputat PSD vrea supraimpozitarea alimentelor si bauturilor cu un continut mare de zahar

"Am citit un raport recent al Organizatiei Mondiale a Sanatatii care plaseaza Romania pe locul trei in Europa in ceea ce priveste obezitatea in randul copiilor si adolescentilor. Practic, 3 din 10 copii si adolescenti din Romania sunt obezi, aceasta fiind o consecinta directa a consumului mare de bauturi si alimente cu un continut mare de zahar. La copiii cu varsta de 8 ani, prevalenta obezitatii este de 26,7%. Este o chestiune de sanatate publica, deci se impune o interventie a statului", a declarat deputatul Costel Lupascu."Iau in calcul o lege pentru supraimpozitarea alimentelor si bauturilor cu un continut mare de zahar. Exista astfel de reglementari in Statele Unite, Marea Britanie, Franta si alte state. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda tuturor statelor sa aplice un astfel de impozit. Exista si dovezi ca astfel de masuri au condus la scaderea consumului acestor produse. Evident inainte de a initia o propunere legislativa ma voi consulta cu ceilalti colegi din partid si din grupul PSD de la Camera Deputatilor, a mai spus Lupascu.