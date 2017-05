Proiect privind comisiile de ancheta: Parlamentarii, asimiliati judecatorilor. Vor semna "angajamente de impartialitate"

Proiectul introduce noi prevederi in Statutul deputatilor si senatorilor, potrivit carora parlamentarii din comisiile speciale de ancheta vor iscali, la constituirea acestora "un Angajament de impartialitate", care va cuprinde o declaratie pe proprie raspundere a parlamentarului ca nu a fost implicat, direct sau indirect, in aspectele ce formeaza obiectul investigarii.Este introdus si un nou aliniat care specifica faptul ca aceste comisii de ancheta "se constituie pentru cercetarea problemelor de larg interes, in scopul cunoasterii realitatilor in vederea mai bunei legiferari si am imbunatatirii activitatii autoritatilor statului".Sunt adaugate noi prevederi si cu privire la imunitatea pentru opinii si voturi a parlamentarilor, specificandu-se ca "activitatea impartiala a deputatilor si senatorilor in comisiile speciale de ancheta se desfasoara sub conditia prevazuta de art. 124 alin.(3) din Constitutia Romaniei".Acest articol asimilieaza, in efect, parlamentarii din comisiile de ancheta cu judecatorii, avand in vedere ca prevederea constitutionala invocata de initiator spune ca "judecatorii sunt independenti si se supun numai legii".Proiectul prevede si ca toate lucrarile acestor comisii sunt publice, cu exceptia celor in care se discuta documente care nu sunt destinate publicului larg."A devenit de mare actualitate eficientizarea comisiilor speciale de ancheta ca importanta modalitate de lucru a Parlamentului. Se observa, pe de o parte, necesitatea acestora pentru intarirea statului de drept, iar pe de alta parte, in contrast cu asteptarile, neincrederea societatii decurgand din finalitatea foarte scazuta a demersurilor anterioare de aceasta natura", scrie deputatul Petretchi, care reprezinta minoritatea ucraineana.In acest moment, in Parlament se discuta despre infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Propunerea de infiintare va fi votata saptamana viitoare intr-un plen reunit. Parlamentarii au modificat deja anumite prevederi din Statut cu privire la functionarea acestor comisii, prevazandu-se ca persoanele care sunt invitate la audieri in cadrul comisiilor de ancheta sa fie obligate sa dea curs invitatiei, in caz contrar existand posibilitatea ca acestea sa fie acuzate de ascunderea unor date necesare pentru aflarea adevarului.