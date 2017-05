Liviu Dragnea anunta o sedinta a conducerii PSD pentru a discuta initiativa senatorului Serban Nicolae de gratiere a faptelor de coruptie: Va fi o discutie barbateasca, sincera

Dragnea a precizat, intr-o interventie telefonica, ca nu are "de gand sa" lase "lucrurile asa" si ca nici el si nici partidul nu-si permit sa "apara astfel de disfunctionalitati"."Mai sunt situatii in are colegi au initiative care nu au nicio legatura cu programul nostru de guvernare si nu asta s-a discutat cu ei cand au fost propusi pe listele noastre", a spus seful PSD, anuntand o "o discutie barbateasca, sincera" si adoptarea unor "decizii care sa nu mai permita pe viiitor sa se intample astfel de lucruri".Intrebat cand va avea loc aceasta sedinta, Dragnea a raspuns "cat de curand".Acesta s-a declarat nemultumit de faptul ca se trezeste "in fata unor initiative si suntem obligati sa intram in defensiva si sa deam explicatii pentru niste initiative care nu au fost discutate in coalitie", in conditiile in care "colegi de-ai nostri au senzatia ca sunt persoane fizice"."Sa nu te gandesti ca aduci deservicii majore acestui partid care te-a facut ceea ce esti este ceva greu de admis", a avertizat Liviu Dragnea.Intrebat de ce nu a discutat cu senatorul Serban Nicolae, Dragnea a raspuns: "Eu sunt un om modest. Eu nu aveam ce sa vorbesc cu dl Serban Nicolae azi. Am postat un mesaj pe Facebook si am asteptat sa fie luat in seama acel mesaj. A fost luat in seama. Voi discuta cu dl Serban Nicolae de fata cu colegii mei in CEx. Asta nu inseamna ca trebuie sa stau la coada (sa discut) cu Serban Nicolae"Intrebat care este opinia partidului despre acest subiect, Liviu Dragnea a afirmat: "PSD nu sustine introducerea faptelor de coruptie in legea gratierii si asa va ramane, este foarte simplu".In ceea ce priveste decizia Curtii Constitutionale, care a respins ca inadmisibila cererea avocatului poporului privind faptul ca persoanele condamnate penal nu pot fi membri in guvern, Dragnea a vorbit despre o decizie care "s-a nascut foarte greu, dupa foarte multe amanari, cu o majoritate stransa".El a subliniat ca nu a facut "niciun demers la CCR" in acest sens si a apreciat ca "dupa aceasta decizie se termina cu toate speculatiile" legate de dorinta sa de a fi prim ministru."Eu am spus imediat dupa instalarea guvernului Grindeanu ca functia de premier nu mai e o optiune pentru mine. Sper ca nu o sa mai primesc intrebari daca mai vreau sa fiu prim ministru",Seful PSD a precizat ca daca avea "de gand" sa modifice legea o facea in Parlament, unde are majoritate."Chiar nu am de gand sa modific o lege pentru mine", a reafirmat acesta.