USR a solicitat reinfiintarea comisiei de cod electoral

"Am solicitat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului reinfiintarea comisiei de cod electoral pentru ca Romania trebuie sa continue reforma electorala care a inceput in ultimii ani. In 2015, s-au modificat mai multe legi - legea alegerilor locale, legea partidelor politice, legea finantarii campaniilor electorale - care au dus la aparitia unor noi actori politici, printre care si Uniunea Salvati Romania. Alegerile locale si parlamentare din 2016 au aratat ca este nevoie sa continuam reforma electorala", a anuntat intr-o conferinta de presa senatoarea USR Florina Presada."Reforma electorala trebuie sa urmareasca cresterea participarii politice si egalitatea de tratament intre actorii politici, dar si instituirea unui cadru procedural unitar in ceea ce priveste organizarea diferitelor tipuri de scrutiny. Exista neconcordante in felul in care se desfasoara alegerile locale si alegerile parlamentare si credem ca este nevoie de o uniformare a regulilor. Nu putem schimba actuala clasa politica daca mentinem actualele reguli electorale", a declarat senatoarea USR.Modificarile operate in cadrul legilor electorale in 2015 impun amendarea Legii alegerilor pentru Parlamentul European si a Legii alegerilor pentru Presedintele Romaniei. Aceste modificari, care trebuiau realizate de vechea Comisie pentru legile electorale, ar trebui adoptate in prima parte a anului 2018, cu cel putin un an inaintea alegerilor europarlamentare din 2019, conform recomandarilor Comisiei de la Venetia, insusite si de Curtea Constitutionala a Romaniei.Comisia comuna pentru elaborarea Codului Electoral include reprezentanti ai tuturor formatiunilor politice din Parlament, care isi pot asuma impreuna un calendar al modificarilor legislatiei electorale astfel incat Romania sa aiba in viitor un Cod Electoral, se arata in comunicat"Modificarea legislatiei electorale trebuie sa se intample in cadrul unei Comisii comune pentru a asigura coerenta diferitelor propuneri legislative, dar si pentru ca formatiunile politice reprezentate sa isi asume impreuna un calendar al reformei electorale. Totodata, avand in vedere amploarea si complexitatea actualului cadrul legal electoral, ne dorim ca amendarea acestuia sa ia forma unui proces de codificare", a mai spus Presada.