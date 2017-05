Dragnea: Iohannis nu a gresit cand a mutat steagul Marii Britanii ca sa vorbeasca cu presa

"Nu sunt nici partener, nici coleg cu domnul presedinte Iohannis, am fost chiar adversari, dar nu cred ca asta e o gafa. Adica, pana la urma ce a facut presedintele Romaniei? A dat la o parte un steag sa poata sa vorbeasca cu presa. Hai sa fim seriosi!", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, intrebat daca statul roman va fi afectat de gestul presedintelui facut la Bruxelles in urma cu cateva zile.El a adaugat ca nu crede ca aceasta ar fi fost o greseala de protocol."Chiar nu a gresit presedintele Iohannis. Cand greseste, eu nu ezit sa il cert, dar acolo nu. Totusi, e seful statului roman, presedintele Romaniei. Cum adica, nu are dreptul sa vorbeasca cu cineva?", a mentionat el.Presedintele roman a facut brusc o pauza in timpul declaratiilor sale de presa de sambata de la summitul din Bruxelles pentru a scoate steagul Marii Britanii din cadru, a scris Sunday Express. Intr-un scurt clip, care a devenit apoi viral, liderul european vorbea despre Brexit cand, din senin, a facut un pas in fata pentru a da din drum steagul britanic, noteaza publicatia citata.Unii utilizatori ai retelelor de socializare au acuzat ca a fost “un gest meschin”, altii au glumit spunand ca acest clip reprezinta perfect realitatea Brexitului.