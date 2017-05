Daniel Constantin, Eugen Durbaca si Mircea Banias au fost exclusi din ALDE

Excluderile vin ca urmare a actiunii in instanta de contestare a Congresului ALDE."Am avut excluderile unor colegi care s-au opus in ultima perioada deciziilor partidului si au adoptat anumite pozitii duplicitare in legatura cu ALDE. S-au votat trei excluderi din partid in persoana domnului Daniel Constantin, domnului Mircea Banias si domnului Eugen Durbaca", a declarat Gerea.Potrivit unor surse politice, Constantin va face un proiect politic nou.Imediat dupa aceasta decizie, Constantin a publicat pe Facebook urmatorul mesaj:Un plan premeditat! Alte comentarii sunt de prisos..."Daniel Constantin nu numai ca e colegul meu, dar suntem angajati impreuna intr-o competitie electorala in care fiecare ne dam silinta si depunem toate eforturile pentru ca reusita sa fie cat mai buna pentru ALDE". ¬ Calin Popescu Tariceanu, 5 octombrie 2016¬A existat popunerea de excludere a domnului Daniel Constantin pentru actiunile in justitie indreptate impotriva partidului si pentru declaratiile publice facute. Eu nu am votat. Colegii mei au votat¬¬ ¬ Calin Popescu Tariceanu, 27 aprilie 2017