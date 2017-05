VIDEO Nicusor Dan: Consideram oportun ca Iohannis sa declanseze referendumul pe anticoruptie, sa ne lamurim pentru totdeauna ce vor romanii

"Credem ca societatea romaneasca trebuie sa-si indrepte energiile in directii mult mai constructive decat sa se uite sa vada ce a mai facut Guvernul, ce a mai facut Parlamentul pe justitie si fata de aceasta avalansa de presiuni si de pasi inainte si inapoi pe actul de justitie, consideram oportun ca presedintele Iohannis sa declanseze referendumul pe justitie si pe anticoruptie, pentru ca sa ne lamurim pentru totdeauna ce vor romanii si pentru ca puterea sa inteleaga daca ceea ce fac ei este in mandatul pe care poporul l-a dat la alegerile parlamentare sau nu", a declarat liderul USR.Intrebat care ar trebui sa fie intrebarea la referendum, Nicusor Dan a spus ca acesta este atributul presedintelui tatii."Contextul general este ca avem la fiecare saptamana sau doua un atac la jutitie si cred ca societatea merita sa aiba si alte preocupari decat sa se uite pe Guvern si Parlament si atunci trebuie sa transam aceasta chestiune. Vor romanii un sistem de justitie si continuarea luptei anticoruptie sau nu? Asta este intrebarea intr-o formulare ovala pe care eu am dat-o acum. Este atributul presedintelui sa formuleze cum considera de cuviinta", a explicat Nicusor Dan.Presedintele a anuntat pe data de 23 ianuarie organizarea unui referendum, insa dupa ce primit avizul Parlamentului pe data de 13 februarie, Klaus Iohannis nu a mai adus aceasta tema in discutie.In 14 februarie, la o zi dupa ce Parlamentul a dat avizul, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va anunta "in zilele urmatoare" data la care va fi organizat referendumul pe justitie, precum si intrebarea de pe buletinul de vot.De atunci insa, seful statului nu a mai adus tema in discutie.