Dragnea despre actiunile senatorilor PSD in privinta legii gratierii: Ne-am trezit ieri cu aceasta nazbatie. Sunt dezamagit. Vom transa discutia in partid

“Sunt destul de dezmagit de cum a functionat comisia juridica de la Senat in aceasta privinta”, a afirmat Dragnea, insistand ca legea nu va trece de camera superioara cu prevederi privind gratierea faptelor de coruptie,“Vom transa aceasta discutie in partid”, a spus liderul PSD despre posibilele masuri la adresa liderului comisiei, Serban Nicoale si a colegilor sai care au introdus amendamente miercuri."Categoric o sa discutam despre subiect, despre modul in care unii colegi ai nostri respecta ce se decide in partid”, a declarat Dragnea adaugand ca “pareri putem avea fiecare in baie” si ca “PSD nu e un partid rau”.El a spus ca actiunile acestora afecteaza imaginea partidului si a adaugat ca va fi convocata “cat de curand” o sedinta a comitetului executiv al PSD in care sa se discute ce s-a intamplat si ce masuri ar putea fi luate.“Ne-am trezit ieri cu aceasta nazbatie, nu o vom lasa asa”, a afirmat Dragnea adaugand: "vreau sa ma consult cu colegii mei ca sa gasim o varianta”. Comisia juridica din Senat a revenit asupra votului dat miercuri in privinta gratierii faptelor de coruptie si, de data aceasta, s-a votat ca acestea sa nu fie in randul infractiunilor gratiate.Au votat "pentru" excluderea de la gratiere a acestor infractiuni (prevazute la art. 289-294 in Codul Penal) trei senatori PNL, unul USR si unul UDMR. S-au abtinut trei senatori PSD si unul ALDE (doi senatori PSD nu eraeu in sala la momentul votului).Propunerea de a se reveni asupra votului a fost facuta de senatorul PNL Daniel Fenechiu, care a invocat si declaratia facuta de presedintele PSD Liviu Dragnea miercuri seara, acesta afirmand ca nu sustine gratierea faptelor de coruptie.De asemenea, s-a votat sa nu fie gratiate infractiunile de abuz in serviciu si conflict de interese.