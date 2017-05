Desfasurarea principalelor momente si declaratii din sedinta:Daniel Fenechiu (PNL) propune sa se revina asupra votului dat ieri pe gratierea faptelor de coruptie, avand in vedere votul dat pentru Legea speciala (vezi mai jos) si declaratiile facute de liderul PSD Liviu Dragnea (care a afirmat ca nu sustine aceasta propunere).: S-a respins gratierea infractiunilor prevazute in Legea speciala 78/2000 , propusa de Serban Nicolae. Au votat "pentru" doar Nicolae si senatorul ALDE Sibinescu. Nicolae a explicat ca deja s-au decis asupra gratierii faptelor de coruptie (votul dat ieri) si atunci este normal sa fie gratiate si cele din aceasta lege speciala care prevede printre altele circumstante agravante la infarctiunile din codul penal si fapte asimilate faptelor de coruptie.S-a incheiat discutia pe infractiunile prevazute de Codul Penal si incepe discutia pe gratierea infractiunilor prevazute de Legile speciale. Guvernul propune sa nu se gratiaza nicio infractiune prevazuta deNu se gratiaza limitarea exercitarii drepturilor electorale si frauda la vot., in sensul ca, din art. 367 din Codul Penal privind aceasta infractiune, este exceptat doar alin. 2. Infractiunea de la alin. 1 va fi gratiata.Art. 367:Constituirea unui grup infracţional organizat(1) Iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Când infracţiunea care intră în scopul grupului infracţional organizat este sancţionată de lege cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.S-a decis sa fie gratiat falsul in declaratii. Ramane forma guvernului pentru falsul in inscrisuri oficiale si falsul intelectual in sensul ca acestea nu se vor gratia. De asemenea, nu se gratiaza neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indepliirea lor defectuoasa.Reprezentantul Administratiei Nationale a Penitenciarelor precizeaza ca nu sunt persoane in detentie condamnate pe conflict de interese. Se supune la vot - doar trei senatori PSD voteaza "pentru", propunerea este respinsaDe la PNL participa Daniel Fenechiu, precum si Florin Citu (o inlocuieste pe Alina Gorghiu) si Iancu Caracota (o inlocuieste pe Nicoleta Pauliuc, internata in spital).S-a votat exceptarea de la gratiere a violarii corespondentei.S-a supus la vot gratierea abuzului in serviciu., intrunind doar 5 voturi pentru din 11 - trei PSD, unul de la UDMR si UNUl de la ALDE. Doi senatori PSD nu au votat "pentru" - Robert Cazanciuc si Diaconu.Concret, s-a supus la vot scoaterea infractiunii de abuz in serviciu din lista infactiunilor exceptate de la gratiere.Secretarul de stat in ministerul Justitiei Mariana Mot spune ca vrea sa reintereze pozitia guvernului aceea de a exclude la gratiere aceasta infractiune.Se discuta gratierea infractiunilor de serviciu - conflict de interese, abuz in serviciu, delapidare. Amendamentul a fost depus tot de senatorul PSD Serban Nicolae (ca si in cazul infractiunilor de coruptie) dar este sustinut puternic de Traian Basescu in cazul abuzului in serviciu."In Romania abuzul in serviciu s-a aplicat abuziv. 2150 de dosare inlucru in afar de cele trimise in instanta legate de abuz in serviciu. in acelasi timp ma uit si in europa nu cred ca gasim 50-100 de dosare in ue. este evident ca avem o aplicare defectuoasa. ina cest sens va rog sa imi permiteti sa aduc argumente. Trebuie interpretat in sens ingust. s-a inteles gresit ca trebuie prag de bani."*Basescu este intrerupt de senatorul PSD Marian Pavel de la PSD, iritat de prezentarea prea lunga facuta de acesta. "Vorbim de gratiere. Sunteti de acord sau nu? Hadeti prezentati amendamentul sa stim ce votam"."Eu sustin gratierea abuzului in serviciu care a devenit un instrument de punere sub control ale institutiilor politice care trebuie sa lucreze pentru tara si nu sa stea sub controlul procurorilor."Transmisiune LIVE VIDEO Privesc.eu---------