Liviu Dragnea pe Facebook: Dezaprob categoric votul din Comisia Juridica de la Senat. Nu sustin gratierea infractiunilor de coruptie.

Daca nu ar fi lipsit doi membri PNL de la dezbateri, scorul ar fi putut fi 5 la 5 in comisie pe aceasta propunere.

"Nu se puna problema dezincriminarii, nu se pune problema daca suntem pentru sau impotriva coruptiei, nu ii albim" a spus Serban Nicolae despre gratierea faptelor de coruptie, dupa ce Dirca (USR) a sustinut ca "Romania nu mai trebuie sa fie corelata cu coruptia.

"Dezaprob categoric votul din Comisia Juridica de la Senat prin care au fost adoptate amendamentele privind gratierea faptelor de coruptie. Am spus tot timpul si imi mentin punctul de vedere ca nu sustin gratierea infractiunilor de coruptie. Inteleg ca raportul final nu a fost incheiat. Voi avea o discutie cu membrii PSD din Comisie pentru ca forma finala a raportului sa nu contina aceste amendamente.", a scris seful PSD miercuri seara pe contul sau de Facebook.Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor este decizionala.Votul pentru propunere a fost dat in ciuda faptului ca reprezentantii CSM, ai Parchetului General si ai Uniunii Nationale a Barourilor au sustinut ca faptele de coruptie nu trebuie gratiate.Comisia juridica din Senat trebuie sa adopte un raport cu modificari la acest proiect de lege urmand ca acesta sa intre in plen.De amintit faptul ca presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat , la momentul in care Nicolae si-a depus amendamentul la acest proiect, ca nu il sustine si ca acesta il va retrage. Acest lucru nu s-a intamplat si, mai mult, a fost votat de toti membrii PSD din comisie.