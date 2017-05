Liderul senatorilor PNL, despre absenta a doi liberali din trei de la sedinta comisiei juridice in care s-a adoptat gratierea coruptiei: "Daca erau toti, PSD nu ar mai fi supus la vot. Nu a fost ceva premeditat"

Amintim ca votul in comisie pentru aceasta propunere a fost de 5 la 3 - toti membrii PSD au votat "pentru", in timp ce cei de la PNL, USR si UDMR - cate unul de la fiecare - au votat impotriva. In prezenta celorlalti doi senatori liberali din comisie, votul ar fi fost 5 la 5 (PNL a anuntat ca va vota impotriva).

Au lipsit de la PNL senatoarele Alina Gorghiu si Nicoleta Pauliuc. A fost prezent Daniel Fenechiu, fostul lider al Partidului National Democrat, venit la PNL inainte de alegerile parlamentare din 2016.Precizam ca liderul de grup poate face inlocuiri in comisii atunci cand stie ca un coleg va absenta. Astfel, avand in vedere ca senatoarea Nicoleta Pauliuc, vicepresedintele comisiei, se afla in spital, in locul acesteia putea veni altcineva. In ceea ce o priveste pe senatoarea Alina Gorghiu, aceasta a venit la un moment dat la sedinta, a stat cateva minute si a plecat, inainte de a se vota acest amendament.Din informatiile noastre, aceasta s-a aflat pentru o perioada de timp in parlament la o intalnire, in paralel cu sedinta comisiei.Oprea a declarat ca pentru Pauliuc a gasit inlocuitor doar dimineata (comisia juridica a mai avut o sedinta in cursul diminetii - n.r.), "dupa amiaza nu s-a putut", iar de absenta lui Gorghiu nu a stiut."Nu a fost ceva premeditat. asta nu inseamna ca suntem in cardasie cu PSD. (Daca erau toti membrii PNL) nu s-ar fi supus la vot si nu exista subiectul" a spus Oprea.