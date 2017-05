 Turcan: Analizam contestarea la CCR a modificarii Regulamentului cu privire la audierile din comisiile de ancheta

Presedintele PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca liberalii analizeaza posibilitatea contestarii la CCR a modificarilor aduse Regulamentului Camerei Deputatilor, care permit audierea oricarei persoane in fata unei comisii parlamentare de ancheta, afirmand ca atitudinea PSD arata ca foloseste comisia privind alegerilor din 2009 ca un "tertip" pentru schimbarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie News.ro."Am intarit decizia luata de PNL pana acum si anume de a respinge infiintarea Comisiei de ancheta privind alegerile din 2009 pentru ca acest demers al PSD este de fapt un tertip pentru a schimba seful DNA. PNL nu va vota impotriva impotriva acestei comisii pentru a o apara pe Laura Codruta Kovesi, ci pur si simplu pentru ca respingem actiunea duplicitara a PSD", a spus Turcan, cu privire la atitudinea PNL fata de infiintarea comisiei de ancheta.Ea a criticat demersul PSD privind modificarea regulamentului, astfel incat toate persoanele sa fie obligate sa participe la audierile din comisiile de ancheta, idee care "devoaleaza de fapt ca nu-i intereseaza ce s-a intamplat la alegerile din 2009, ii intereseaza pur si simplu sa atace, sa scada credibilitatea si sa ajunga intr-un final la demiterea sefei DNA"."PNL nu sprijina si nu incurajeaza persecutiile procurorilor asupra oamenilor politici, dar nici ale oamenilor politici asupra magistratilor. Acestia trebuie sa aiba independenta, sa beneficieze de legi clare, de predictibilitate, astfel incat sa functioneze cu adevarat separatia puterilor in stat, echilibrul si supravegherea reciproca a institutiilor astfel incat sa nu existe derapaje", a spus Turcan.Liderul PNL spune insa ca, odata infiintata, liberalii vor propune membri in Comisie si vor participa la audieri, pentru a vedea ce fel de informatii "serveste PSD pentru a-si atinge scopul", dar modificarile de la Regulament ar putea fi atacate la CCR."Analizam sa contestam la Curtea Constitutionala propunerea de modificare la Regulament pe care PSD a facut-o astfel incat sa poata cu orice chip sa audieze persoanele pe care ei le vor, chiar daca Constitutia interzice. CCR s-a pronuntat pe acest subiect si exista o intreaga jurisprudenta in domeniu", afirma ea.Presedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, a declarat miercuri, la Parlament, ca Regulamentul Camerei Deputatilor a fost modificat, astfel incat persoanele care sunt invitate la audieri in cadrul comisiilor de ancheta sa fie obligate sa dea curs invitatiei, in caz contrar existand posibilitatea ca acestea sa fie acuzate de ascunderea unor date necesare pentru aflarea adevarului.