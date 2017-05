Comisia juridica din Senat: Faptele de coruptie vor fi gratiate/ Dragnea declarase ca nu sustine propunerea

Actualizat

Daca nu ar fi lipsit doi membri PNL de la dezbateri, scorul ar fi putut fi 5 la 5 in comisie pe aceasta propunere.

Senatul este prima camera sesizata, Camera Deputatilor este decizionala.Votul pentru propunere a fost dat in ciuda faptului ca reprezentantii CSM, ai Parchetului General si ai Uniunii Nationale a Barourilor au sustinut ca faptele de coruptie nu trebuie gratiate.Comisia juridica din Senat trebuie sa adopte un raport cu modificari la acest proiect de lege urmand ca acesta sa intre in plen.De amintit faptul ca presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat , la momentul in care Nicolae si-a depus amendamentul la acest proiect, ca nu il sustine si ca acesta il va retrage. Acest lucru nu s-a intamplat si, mai mult, a fost votat de toti membrii PSD din comisie.Concret, amendamentul presupune excluderea infractiunilor prevazute la articolele 289-294 din Codul Penal din lista infractiunilor exceptate de la gratiere prevazuta in proiectul de lege al Guvernului.Acestea sunt: luare de mita, dare de mita, trafic de influenta, cumparare de influenta, fapte savarsite de catre membrii instantelor de arbitraj sau in legatura cu acestia, fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestiaProiectul prevede gratierea pentru infractiunile comise pana la data de 1 ianuarie 2017, a precizat Serban Nicolae, presedintele comisiei.In estimarea realizata de Administratia Nationala a Penitenciarelor, sunt 246 de persoane in penitenciare condamnate pentru coruptie.Nu s-a luat insa o decizie in privinta conflictului de interese si abuzului in serviciu, nefiind dat un vot privind propunere de gratiere a acestor infractiuni.Sedinta comisia s-a suspendat la ora 16.30, dupa patru ore de dezbateri, si va fi reluata joi dimineata.Comisia juridica a decis de asemenea sa fie exceptate de la gratiere toate faptele comise cu violenta.De asemenea, s-a decis modificarea unui amendament votat saptamana trecuta privind femeile insarcinate, astfel:Amintim ce s-a votat saptamana trecuta:(1) Pedepsele cu inchisoarea, stabilite prin hotarari definitive, se gratiaza dupa cum urmeaza:a. in intregime, pedepsele de pana la trei ani, inclusiv;b. in parte, cu trei ani, pedepsele cu inchisoara aplicate de instantele de judecata mai mari de trei ani dar care nu depasesc zece ani.(2) Nu se gratiaza pedepsele cu inchisoarea a caror executare a fost suspendata conditionat sau sub supraveghere, potrivit legiiS-a votat in continuare si modificare art. 2 alin 1, referitor la femeile insarcinate, la cei care au in intretinere minori sub 14 ani sau cu handicap si pentru cei peste 60 de ani, respectiv peste 70 ani:"Se gratiaza in parte cu 1/2 pedepsele cu inchisoare 6 si 10 aplicate femeilor insarcinate si persoanelor care si au in intretinere minori cu varsta de pana la 14 ani, precum si copii incadrati in grad de handicap accentuat sau grav, potrivit legii".Senatorul PMP Traian Basescu a criticat acest amendament, dupa ce el propusese sa se mentioneze ca inclusiv persoanele condamnate pentru coruptie si care au copii sa beneficieze de gratiere. "Dumneavoastra faceti copii de corupti si copii de necorupti" a spus Basescu, afirmand ca este un viciu de constitutionalitate." (ramane valabil)"Se gratiaza in intregime pedepsele peste persoanele cu varsta peste 70 de ani" (amendamentul apartine senatorului PSD Liviu Tit Brailoiu).Dispozitiile de mai sus nu se aplica in cazul exceptiilor trecute ulterior in proiectul legii (art.5 prevede mai multe infractiuni care sunt exceptate de la coruptie).S-a votat de asemenea ca aceste conditii sa existe la momentul intrarii in vigoare a legii.Important de precizat ca gratierea prevazuta in articolele de mai sus nu se aplica in cazul mai multor infractiuni, prevazute in forma initiala a legii la art. 5. La acest articol senatorii juristi nu au ajuns marti cu discutiile. Aici, Serban Nicolae a propus scoaterea infractiunilor de coruptie si cea de abuz in serviciu din lista infractiunilor exceptate de la gratiere.se gratiaza masurile educative privative de liberate de pana la 5 aniSerban Nicolae a reafirmat ca nu sustine conditionarea gratierii de recuperarea prejudiciului, intrucat acestea tin de autoritatile publice. Se voteaza insa conditionarea achitarii in termen de 2 ani de la gratiere, astfel:Art. 4alin 1) Gratierea este conditionata de achitarea inde la dat aplicarii actului de gratiere a obligatiilor civile si cheltuielilor judiciare la care persoana a fost obligata prin hotarare judecatoreasca definitivaalin 2) Nerespectarea cu rea credinta a conditiei prevazute de alin. (1) atrage revocarea gratierii, pedeapsa stabilita sau restul ramas neexecutat urmand sa se execute in regim de detentie.