USR: Nicolicea a propus eliminarea cvorumului obligatoriu la sedintele comisiilor permanente; vor putea aproba proiecte doar in prezenta a doi-trei deputati

"Este dezastruasa aceasta propunere. Practic, se elimina o regula care impunea obligativitatea prezentei membrilor comisiei si era o regula foarte buna. S-a invocat o decizie a CCR printr-o interpretare foarte originala a domnului Eugen Nicolicea care a venit cu aceasta propunere. Se considera ca insasi CCR apreciaza ca nu este nevoie de un cvorum de sedinta in cadrul comisiilor permanente, a tuturor comisiilor din cadrul Camerei Deputatilor, ceea ce este inexact. CCR in jurisprudenta sa a spus cu totul altceva. A spus ca nu Curtea este cea care urmeaza sa sanctioneze lipsa unui asemenea cvorum, ci insasi Camera Deputatilor prin aplicarea regulamentului.", a declarat deputatul USR Stelian-Cristian Ion.Presedintele Comisiei juridice, deputatul PSD Eugen Nicolicea, spune ca Regulamentul Camerei Deputatilor a fost modificat pe motiv ca prevederea era neconstitutionala."Am mai modificat, de fapt am abrogat un articol din regulament care instituia un cvorum la comisii, un cvorum de prezenta, ceea ce este neconstitutional, este contrazis de vreo opt decizii ale CCR. Cvorumul de prezenta este obligatoriu doar la adoptarea legilor, hotararilor si motiunilor, asa scrie in Constitutie, asa a mai decis si Curtea, in cele opt decizii, si prin urmare acea prevedere este neconstitutionala", a precizat presedintele Comisiei de Regulament a Camerei Deputatilor, citat de News.ro.Deputatul USR apreciaza ca prin eliminarea prevederii privind obligativitatea asigurarii cvorumului in cadrul sedintelor comisiilor permanente se vor putea lua decizii "foarte importante" in prezenta a doar doi-trei membrii din comisiile respective."Daca se va dopta si de catre Plen aceasta varianta propusa in comisia pentru regulament, nu va mai fi nevoie de cvorum in nici o comisie permanente din cadrul Camerei Deputatilor, ceea ce inseamna ca se vor putea da avize, se vor putea aproba proiecte doar in prezenta a doi-trei membrii din comisiile respective, ceea ce este absolut aberant si nu face decat sa incurajeze chiulul de la comisiii. Coroborat cu faptul ca cel putin in ultima perioada la comisia juridica nu am fost convocati in timp util asa cum o impune regulamentul inseamna ca se vor forma grupulete in cadrul comisiilor care vor decide ele insale in chestiuni foarte importante. Noi cei din USR nu am fost convocati spre exemplu la sedinta comisiei juridice in care s-a discutat varianta finala a proiectului de lege privind modificarea legii de executare a pedepselor. Nu am fost convocati absolut deloc.", a afirmat deputatul USR.Parlamentarul a mai acuzat majoritatea PSD-ALDE ca nici macar nu doreste sa asculte punctul de vedere al opozitiei."Mi se pare un abuz incalificabil, o lipsa de tolerenta la a asculta si parerea opozitiei. Nu exista aceasta disponibilitate. Dumnealor au majoritatea, pot decide cum doresc pentru ca au aceasta posibiltiate, insa nici macar nu ne dau sansa de a ne spune punctul de vedere", a conchis deputatul.